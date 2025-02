Die in Afghanistan regierenden islamistischen Taliban haben einem Radiosender für Frauen in der Hauptstadt Kabul den Betrieb untersagt. Wie der in Paris ansässige Schwesternsender von Radio Begum mitteilte, wurden zwei männliche Mitarbeiter des Radios festgenommen. Außerdem hätten die Taliban die Radiostation durchsucht. Die Organisation Reporter Ohne Grenzen forderte die Islamisten dazu auf, dem Sender wieder den Betrieb zu genehmigen. Radio Begum wurde im Jahr 2021 am Internationalen Frauentag am 8. März gegründet, fünf Monate vor der erneuten Machtübernahme durch die Taliban. Der Sender strahlt auch Bildungsprogramme von der sechsten bis zur zwölften Klasse aus. Unter den Machthabern in Kabul ist Frauen der Besuch der höheren Schule untersagt, viele ehemalige Schülerinnen weichen daher auf Online-Unterricht oder Bildungsprogramme im Radio aus.