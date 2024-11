In Afghanistan haben die Taliban einen wegen Mordes verurteilten Mann öffentlich hinrichten lassen. Die Exekution fand in einem Stadion in der Provinz Paktia statt, wie das Oberste Gericht bekanntgab. Es ist die sechste bekannte Todesstrafe, die seit der Machtübernahme der Taliban im Augst 2021 öffentlich vollzogen wurde. Laut Obersten Gericht fand die Hinrichtung in Anwesenheit von Taliban-Vertretern und Anwohnern statt. Provinzbehörden hatten das Mitbringen von Handys sowie das Filmen untersagt. Das Urteil fiel demnach gemäß islamischer Rechtssprechung, wonach die Familie eines Getöteten Vergeltung üben kann.