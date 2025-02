Ein britisches Paar ist in Afghanistan von den Taliban in Haft genommen worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums in Kabul. Die Nachrichtenagentur PA zitierte das Außenministerium in London, wonach die Familie des Paares unterstützt werde. Die Gründe für die Festnahme waren zunächst unbekannt. Die 79 und 75 Jahre alten Briten leben einem Bericht der BBC zufolge schon seit Jahrzehnten in Afghanistan. Seit 18 Jahren führe das Paar dort Bildungsprojekte durch. Nach Aussage des Taliban-Sprechers wurden das Paar mit einem chinesisch-amerikanischen Staatsbürger und einem Übersetzer festgenommen. Es gebe Bemühungen, die Angelegenheit zu klären.