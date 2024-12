In Afghanistan ist der Taliban-Flüchtlingsminister Chalil Hakkani bei einem Attentat getötet worden. Das bestätigte der Sprecher der Islamisten Sabihullah Mudschahid auf X. Ein oder mehrere Attentäter sollen eine Explosion auf dem Gelände des Flüchtlingsministeriums ausgelöst haben, die den Minister und weitere Menschen tötete. Der Geheimdienst im Nachbarland Pakistan sprach von einem mutmaßlichen Bombenanschlag. Chalil Hakkani ist Teil des Hakkani-Netzwerkes, das von den USA als Terrororganisation eingestuft wird. Chalil Hakkani war der Onkel des Taliban-Innenministers und Kopf des Hakkani-Netzwerkes Sirradschudin Hakkani. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 reklamiert die meisten Anschläge in Afghanistan die Terrormiliz IS für sich, die mit den Taliban trotz ideologischer Nähe verfeindet ist.