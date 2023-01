Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben internationale Forderungen zur Achtung der Frauenrechte in dem Land zurückgewiesen. Die Regierung könne keine Handlungen zulassen, die gegen das islamische Rechtssystem der Scharia verstießen, hieß es am Samstag in einer Mitteilung. Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid rief die internationale Gemeinschaft auf, humanitäre Hilfe nicht mit Politik zu verknüpfen. Am Freitag hatten elf Mitgliedsländer des UN-Sicherheitsrates die Taliban aufgefordert, jede Unterdrückung von Frauen und Mädchen zu beenden. Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Taliban Frauenrechte massiv eingeschränkt. So haben sie Frauen von Universitäten verbannt und Schulbildung für Mädchen eingeschränkt. Ende Dezember wurde Frauen zudem verboten, für Nichtregierungsorganisationen zu arbeiten.