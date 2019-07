28. Juli 2019, 18:40 Uhr Afghanistan Taliban lehnen direkte Gespräche ab

Die Taliban in Afghanistan haben einen unmittelbar bevorstehenden Beginn von Friedensgesprächen mit der Regierung dementiert. Solche innerafghanischen Gespräche werde es erst nach einer Ankündigung über den Rückzug internationaler Streitkräfte aus dem Land geben, erklärte der Sprecher des politischen Büros der Taliban am Sonntag. Der afghanische Staatsminister für Friedensangelegenheiten, Abdul Salam Rahimi, hatte am Samstag per Video erklärt, direkte Gespräche zwischen beiden Seiten sollten bereits in den kommenden beiden Wochen beginnen. Die Taliban hatten direkte Gespräche mit der Regierung in Kabul stets abgelehnt, die sie als Marionette des Westens betrachten.