In Afghanistan haben die Taliban den 31. August zum neuen nationalen Feiertag erklärt - den Tag nach dem Abzug des letzten Soldaten der US-Truppen im Sommer vor zwei Jahren. Dies geht aus einer am Samstag veröffentlichten Erklärung der militant-islamistischen Führung in Kabul hervor. Die USA hatten Ende August 2021 all ihre Soldaten abgezogen und damit den internationalen Militäreinsatz am Hindukusch nach fast 20 Jahren beendet.

Am 30. August 2021 um Mitternacht war Generalmajor Chris Donahue der letzte US-Soldat, der den Flughafen Kabul verließ. Der internationale Abzug gestaltete sich chaotisch.