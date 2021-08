Afghanistan:Kapitulation vor den Taliban

Viele fürchten, dass die Taliban die Uhren in Afghanistan zurückdrehen - mit schlimmen Folgen für Frauen. Diese Mutter ist mit ihren Kindern in einem Auffanglager in Kabul gestrandet, ihr Mann ist gefallen.

Von Tomas Avenarius und Tobias Matern, Istanbul

Jede Hoffnung auf ein Leben in Normalität ist in wenigen Stunden zerstört worden: In kürzester Zeit hat sich die Welt der Kabuler auf den Kopf gestellt, drohen alle Verbesserungen der letzten 20 Jahre rückgängig gemacht zu werden. Tausende schwer bewaffnete Taliban in der Stadt erwecken nun bei den Einwohnern Angst und düstere Erinnerungen. "Es herrscht Chaos und Panik", berichtet ein Bewohner der afghanischen Hauptstadt der SZ, aus Angst vor Repressalien will er nicht genannt werden. Tausende Menschen versuchten, ihr Geld von der Bank zu holen, wollten die Stadt verlassen, sagt er: "Aber die Straßen aus Kabul heraus sind blockiert." Am Flughafen stauten sich die Menschen. Unklar sei, wie lang der kommerzielle Flugverkehr noch laufen werde.