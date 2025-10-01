In Afghanistan ist nach fast 48 Stunden die Abschaltung des Internets wieder aufgehoben. „Alle Telekommunikationsnetze des Landes haben ihre Internet- und Kommunikationsdienste wieder aufgenommen“, schrieb der Nachrichtensender Tolonews auf der Plattform X. In dem Land waren seit Montag Internet- und Telekommunikationsdienste landesweit unterbrochen. Laut Tolonews waren Banken und Unternehmen betroffen, auch Flüge seien gestrichen worden. Zuvor hatte es bereits Berichte über die Abschaltung des Kabelinternets in Teilen des Landes gegeben. Nach damaligen Angaben des Sprechers einer Provinzregierung Balch wurde die Sperre auf Anordnung des Taliban-Führers, Haibatullah Achundsada, verhängt – um „Unmoral zu verhindern“. Zur jetzigen Abschaltung hatten sich die Taliban nicht geäußert.