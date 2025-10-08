Muslimische Extremisten haben einen pakistanischen Militärkonvoi in der Nähe der Grenze zu Afghanistan angegriffen. Bei dem Hinterhalt seien neun Soldaten und zwei Offiziere einer paramilitärischen Einheit getötet worden, erfuhr Reuters von fünf Vertretern der pakistanischen Sicherheitskräfte. Am Straßenrand seien Sprengsätze detoniert. Eine große Anzahl von Militanten habe den Konvoi , der in der Provinz Kurram unterwegs war, mit Gewehrenangegriffen. Die pakistanischen Taliban bekannten sich zu dem Überfall. Von der Armee war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Jüngst haben die Militanten mehrfach Sicherheitskräfte in Pakistan angegriffen. Ihr Ziel ist es, die Regierung zu stürzen und durch eine islamistische Führung zu ersetzen.