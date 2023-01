In der Gewalt paschtunischer Männer

Von Tomas Avenarius, Istanbul

Quasi zum Jahreswechsel haben die Taliban die Welt schockiert. Mit einer Reihe von Dekreten haben die afghanischen Islamisten die ohnehin minimalen Freiheiten der Frauen des Landes weiter eingeschränkt. De facto ist inzwischen im "Islamischen Emirat Afghanistan" nicht nur jede Art von weiterführender Bildung verboten. Frauen dürfen von sofort an auch nicht mehr für ausländische Hilfsorganisationen und NGOs arbeiten. Was das bedeutet, ist klar: Da in dem ebenso bettelarmen wie erzkonservativen Land nur Frauen Zugang zu fremden Frauen haben dürfen, wird praktische Hilfe vor allem auf den Dörfern kaum noch möglich sein.