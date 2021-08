Von Susan Vahabzadeh

Es war eine Schreckensherrschaft, vor allem über die Frauen in Afghanistan, als die Taliban von 1996 bis 2001 erstmals an der Macht waren. In Interviews mit dem Fernsehsender Al Jazeera und auf einer Pressekonferenz in Kabul versicherte die Taliban-Führung nun aber mehrmals, Frauen hätten von den Islamisten nichts zu befürchten. Die Rechte der Frauen würden gewahrt, allerdings innerhalb der Grenzen des islamischen Rechts, der Scharia, wie stets hinzugefügt wurde.