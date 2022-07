In Afghanistan sind bei Sturzfluten mindestens 18 Menschen getötet worden. 25 weitere wurden in den vergangenen drei Tagen verletzt, meldeten Behörden am Montag. Insgesamt sind 15 Provinzen von starken Regenfällen und Sturzfluten betroffen, sagte Nasim Haqqani, Sprecher des nationalen Katastrophenmanagements. Dabei seien auch tausende Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche verloren gegangen. In den nächsten Tagen soll es noch mehr regnen. In Afghanistan kommen die Überschwemmungen in einer ohnehin schon schwierigen Zeit: Im vergangenen Monat starben im Südosten des Landes nach offiziellen Angaben mehr als 1000 Menschen bei einem Erdbeben. Nach Angaben der UN erlebt Afghanistan dieses Jahr zudem die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten.