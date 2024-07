SZ Plus Abzug aus Afghanistan : Wer hat wann, warum und wie gehandelt?

Der Untersuchungsausschuss zum Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan geht in seine finale Phase – die Befragung der Entscheider. Am Donnerstag sagt Kanzlerberater Jens Plötner aus, damals Politischer Direktor im Auswärtigen Amt von Heiko Maas. Welche Erklärungen bietet er an?

Von Daniel Brössler, Martin Kaul, Paul-Anton Krüger, Sina-Maria Schweikle