Die zentralasiatische Republik Tadschikistan mobilisiert 20 000 Reservisten zum Schutz ihrer Grenze zu Afghanistan. Das ordnete Präsident Emomali Rachmon an, nachdem in der Nacht zum Montag mehr als 1000 afghanische Soldaten vor den islamistischen Talibankämpfern in die Ex-Sowjetrepublik geflohen waren, so viele Menschen wie noch nie an einem Tag. Russland hat in Tadschikistan Truppen und stellte weitere Hilfe in Aussicht. "Sollten zusätzliche Anstrengungen nötig sein, werden sie ergriffen", sagte Vize-Außenminister Andrej Rudenko laut Agentur Interfax.