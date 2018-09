4. September 2018, 18:46 Uhr Afghanistan So beinhart wie rückständig

Steinzeit-Islamist und Erzterrorist: Der Taliban-Führer Haqqani ist tot. Er gilt als Drahtzieher zahlreicher Anschläge.

Von Tomas Avenarius

Einer, dem die Taliban-Führer voller Respekt nachrufen, kann aus Nicht-Taliban-Sicht kein Sympathieträger gewesen sein: "Er war ein Vorbild als Kämpfer und eine der herausragenden Persönlichkeiten des Dschihad." In anderen Worten: Jalaluddin Haqqani war ein Steinzeit-Islamist, ein Erzterrorist und ein Drogenbaron. Wann genau der jetzt von den Taliban offiziell für tot erklärte afghanische Warlord gestorben ist - nach langer Krankheit und mit mehr als 70 Jahren -, ist unklar; möglicherweise ist er seit drei, vier Jahren nicht mehr unter den Lebenden. Für die Kämpfer seines Haqqani-Terrornetzwerks dürfte er bleiben, wie ihn die Taliban beschrieben: "So, wie er Härten ertrug für Allahs Religion in der Blüte seiner Jugend und Gesundheit, so ertrug er im Alter seine Krankheit."

Haqqani war einer jener Warlord-Charaktere, in denen sich Afghanistans jüngere Geschichte widerspiegelt: In den 1970er Jahren im islamistischen Widerstand gegen die pseudo-sozialistische Regierung in Kabul. Dann in den 80er-Jahren Gotteskrieger, der gegen die sowjetischen Besatzer kämpfte, die dem zerstrittenen Regime zuhilfe kamen. In den 90ern Milizenführer im Bürgerkrieg, der sich den Taliban anschloss, 1996 für sie Kabul eroberte und mit Osama bin Ladens al-Qaida gemeinsame Sache machte. Nach dem 11. September 2001 kämpfte Haqqani gegen die US-Befreier - oder Besatzer. Für einen wie ihn war immer klar, dass er auf der Hitliste der Drohnenpiloten weit oben stand. Dass die USA, auf deren Soldaten er nun schießen ließ, ihn im Kampf gegen die Sowjets früher finanziert und bewaffnet hatte, störte ihn dabei nicht weiter.

Haqqanis Netzwerk, das schon seit Jahren sein Sohn Sirajuddin führt, ist beiderseits der Grenze im afghanisch-pakistanischen Niemandsland aktiv und arbeitet offenbar eng mit Pakistans Geheimdienst zusammen, der in Afghanistan eigene Spiele spielt. Das Netz finanziert sich mit Opiumanbau und wird für unzählige Terroranschläge verantwortlich gemacht, unter anderem 2017 vor der deutschen Botschaft in Kabul: Es starben weit mehr als 100 Menschen, als ein Laster voll TNT explodierte.

Haqqani war typischer Abkömmling der Tribal Areas, des Grenzgebiets zwischen Afghanistan und Pakistan, das wegen der archaischen paschtunischen Stammeskultur und militanten Abwehrhaltung seiner Bewohner gegen jede Staatlichkeit als de-facto unregierbar gilt. Er war ein so beinharter wie rückständiger Islamist, dessen Ideologie sich erschöpfte in einer von Stammestradition überlagerten Auslegung der Scharia.