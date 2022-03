Die um internationale Anerkennung ringenden Taliban in Afghanistan lassen kommende Woche mit Beginn des neuen Schuljahrs Mädchen zum Unterricht an weiterführenden Schulen zu. "Alle Schulen werden für alle Jungen und Mädchen geöffnet", sagte der Sprecher des Bildungsministerium in Kabul, Asis Ahmad Rajan, am Donnerstag. Allerdings dürften Mädchen nur getrennt von den Jungen und nur durch Lehrerinnen unterrichtet werden. In ländlichen Gegenden könnten ausnahmsweise auch ältere Lehrer den Unterricht der Mädchen übernehmen.