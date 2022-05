Afghanistan:Rückkehr in die Finsternis

Land wieder ganz in Blau: Vor einer Bäckerei in Kabul warten mit Burkas verhüllte Frauen auf Brot.

In den 20 Jahren zwischen Sturz und Rückkehr der Taliban wurde der Total-Schleier vor allem in großen Städten wie Kabul zurückgedrängt. Nun müssen die Frauen wieder in das Stoffgefängnis. Und es könnte noch schlimmer kommen.

Von Tomas Avenarius und Tobias Matern

Fünf Minuten, sagt die Afghanin Fauzia Khan. Fünf Minuten seien ausreichend. Um einen Eindruck zu bekommen für das Bedrückende, die Enge, das Stickige. "Ich bitte alle Frauen in der Welt, für fünf Minuten in ein Paket zu steigen, und dann macht es jemand zu. So fühlen wir uns in der Burka." Eine Reporterin des Magazins Neon hat vor einigen Jahren genau diesen Selbstversuch unternommen. Sie lief unter der Burka durch München. Über ihren als Albtraum erlebten Spaziergang durch Straßen, Parks, U-Bahn-Stationen und Supermärkte unter der Burka schrieb sie: "Zwischen mir und der Welt ist jetzt etwas. Ich bin draußen und doch nicht im Freien." Ihr Urteil nach dem ungewöhnlichen Experiment: "Die Burka ist eine Textil gewordene Menschenrechtsverletzung."