Es dauerte nur ein paar Minuten, bis diese E-Mail aus Deutschland unter den rund 2000 in Pakistan gestrandeten Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage am Montag die Runde gemacht hatte. Die Betroffenen konnten kaum glauben, was sie als neueste Wendung im längst bizarren Ringen um ihre Zukunft zu lesen bekamen. Denn während Außenminister Johann Wadephul (CDU) den Betroffenen kürzlich noch Mut gemacht und erklärt hatte, bis Jahresende solle ihr Schicksal entschieden sein, erfahren die Geflüchteten „im Auftrag des Bundesinnenministeriums“ von Alexander Dobrindt (CSU), nun etwas ganz anderes.