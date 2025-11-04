Es dauerte nur ein paar Minuten, bis diese E-Mail aus Deutschland unter den rund 2000 in Pakistan gestrandeten Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage am Montag die Runde gemacht hatte. Die Betroffenen konnten kaum glauben, was sie als neueste Wendung im längst bizarren Ringen um ihre Zukunft zu lesen bekamen. Denn während Außenminister Johann Wadephul (CDU) den Betroffenen kürzlich noch Mut gemacht und erklärt hatte, bis Jahresende solle ihr Schicksal entschieden sein, erfahren die Geflüchteten „im Auftrag des Bundesinnenministeriums“ von Alexander Dobrindt (CSU), nun etwas ganz anderes.
BundesinnenministeriumRegierung bietet Afghanen Geld für Ausstieg aus Aufnahmeprogramm
Ein paar tausend Euro, und dann zurück nach Afghanistan? Das schlägt die Bundesregierung in Pakistan gestrandeten Geflüchteten vor, die auf Flüge nach Deutschland warten. Die Betroffenen reagieren empört.
Von Markus Balser, Berlin
