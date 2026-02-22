Pakistan hat nach eigenen Angaben als Vergeltung für eine Reihe von Selbstmordanschlägen Ziele von Extremisten in Afghanistan angegriffen. Man habe „eindeutige Beweise“ dafür, dass die Anschläge von den pakistanischen Taliban auf Anweisung „ihrer Führung in Afghanistan und Drahtzieher“ verübt worden seien, teilte das Außenministerium mit. Es seien gezielt sieben Terroristenlager und Verstecke der pakistanischen Taliban sowie des Islamischen Staates angegriffen worden. Eine Stellungnahme der in Afghanistan herrschenden Taliban lag zunächst nicht vor. Die Angriffe verschärfen die Spannungen zwischen den beiden Nachbarländern deutlich.