Niemand will zuständig sein

Die Evakuierungsflüge sind beendet, viele Ortskräfte der Alliierten sind aber noch in Afghanistan und fürchten die Rache der Taliban.

Wie eine frühere afghanische Ortskraft der Deutschen in Kabul wochenlang erfolglos auf ein Visum hofft. Nicht einmal ein Gerichtsurteil in Berlin verhilft ihr zur Ausreise.

Von Jan Heidtmann

Wenn Hoffnung tatsächlich zuletzt stirbt, dann muss Haschem B. bereits viele kleine Tode gestorben sein. Zum Beispiel am 2. August, als ihn das Auswärtige Amt wieder einmal abblitzen ließ. Oder am vergangenen Mittwoch, als das Verwaltungsgericht Berlin ihm und seiner Familie Visa zusprach und trotzdem nichts geschah. Spätestens aber am Freitag, als ein Mitarbeiter im Außenministerium lapidar schrieb: "Ich habe mich zwischenzeitlich etwas umgehört und kann Ihnen folgendes mitteilen. Leider muss ich Ihnen bestätigen, dass die Evakuierungsbemühungen der Bundesregierung abgeschlossen sind."