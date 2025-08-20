Er hatte gewarnt, Deutschland um Hilfe gebeten. Vergeblich. Aus dem fernen Berlin kam keine Reaktion. Ende letzter Woche dann standen sie vor seiner Tür. Pakistanische Sicherheitskräfte nahmen Sepehr Farsaam fest, der nach seiner Flucht aus Afghanistan in einem Hotel in Pakistans Hauptstadt Islamabad lebte. Monatelang hatte der junge Afghane gewartet und gebangt, zusammen mit seiner Familie. Jetzt sollte er abgeschoben werden.
Flüchtlinge aus AfghanistanBerlin antwortet nicht
Lesezeit: 3 Min.
210 besonders gefährdete Afghanen wurden aus Pakistan in ihre Heimat abgeschoben, trotz Lebensgefahr und Einreisezusage nach Deutschland. Weil die Bundesregierung bisher nichts unternommen hat, gibt es nun Streit – und erste rechtliche Konsequenzen.
Von Constanze von Bullion, Berlin
