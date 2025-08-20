Flüchtlinge aus Afghanistan Berlin antwortet nicht 20. August 2025, 22:20 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Afghanische Geflüchtete in einem Park in Islamabad. Ihnen droht nun die Abschiebung. (Foto: Akhtar Soomro/REUTERS)

210 besonders gefährdete Afghanen wurden aus Pakistan in ihre Heimat abgeschoben, trotz Lebensgefahr und Einreisezusage nach Deutschland. Weil die Bundesregierung bisher nichts unternommen hat, gibt es nun Streit – und erste rechtliche Konsequenzen.

Von Constanze von Bullion, Berlin

