Erst Mitte August suchte die Behörde offenbar per Stellenausschreibung zusätzliche Kräfte, um deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus Kabul in Sicherheit zu bringen. Das Ministerium weist zurück, dass es zu langsam reagiert hat.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Am 12. August spitzt sich die Lage in Afghanistan zu, auch für die Ortskräfte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. 1100 solche Kräfte arbeiten direkt oder indirekt mit deutschen Stellen zusammen, viele wollen das Land verlassen. "Die Sicherheit der lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit höchste Priorität", sagt ein Sprecher des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, kurz BMZ. Es ist der Donnerstag vor dem Sturm auf Kabul. Vier Tage später werden die ersten Bundeswehrmaschinen aufbrechen, um deutsche Staatsbürger, aber auch afghanische Ortskräfte und ihre Familien in Sicherheit zu bringen.

Und es ist der Tag, an dem das Ministerium offenbar beginnt, einen Notfallstab für die Evakuierung aufzubauen. So jedenfalls legt es eine interne Stellenausschreibung nahe, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. "In Bonn/Berlin besteht aufgrund des Truppenabzugs aus Afghanistan ein erhöhtes Arbeitsaufkommen", heißt es darin. Damit sei eine Taskforce betraut, die am 11. August gegründet worden sei - fünf Tage vor Beginn der Evakuierung. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden gesucht. "Die bei der Aushilfstätigkeit gezeigte Bereitschaft wird bei der nächsten Regelbeurteilung berücksichtigt", lockt die Ausschreibung. Die Frist für die Interessenbekundung läuft bis zum 19. August. Es ist der Tag, an dem der neunte Evakuierungsflug der Bundeswehr aus Kabul startet. Gut eine Woche später startet der letzte.

"Es gibt derzeit keine unbearbeiteten Ortskräfteanträge."

Hat das Ministerium sich viel zu spät auf die Lage eingestellt? Das BMZ weist das zurück. Bis Anfang August sei die Bundesregierung, wie viele andere Geber auch, von einer Fortsetzung der Entwicklungszusammenarbeit "in angepasster Weise in vergleichsweise sicheren Regionen" ausgegangen, erklärte ein Sprecher. "Dem entsprach bis dahin ein sehr niedriges Niveau an Gefährdungsanzeigen, welches mit den vorhandenen Kräften zügig bearbeitet wurde." Auch hätten alle bisher eingehenden Anträge "tagesaktuell" bearbeitet werden können. "Es gibt derzeit keine unbearbeiteten Ortskräfteanträge im BMZ", sagte der Sprecher.

Allerdings lässt die Stellenausschreibung erahnen, dass es auch öffentlicher Druck war, der die Taskforce entstehen ließ. Wegen der "besonderen Situation in Folge des Abzugs der Nato" sei "das Interesse am Ortskräfteverfahren auf Seiten der Institutionen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, des Parlaments, der Presse sowie der Bürgerinnen und Bürger deutlich gestiegen", heißt es darin. Noch stärker freilich wuchs das Interesse an dem Verfahren unter denjenigen, die auf diese Weise vor den Taliban fliehen wollten.

Wie viele der Ortskräfte durch die Luftbrücke das Land haben verlassen können, konnte das Ministerium am Freitag nicht sagen. Dazu werde sich die Bundesregierung "im Ganzen äußern", sagte der Sprecher.