Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan haben die islamistischen Taliban die Macht im Land übernommen - und gestalten es nach ihren Vorstellungen um. Die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Die militant-islamistischen Taliban haben vorerst alle weiteren Proteste in Afghanistan verboten. In der ersten offiziellen Erklärung des Innenministeriums nach der Regierungsbildung heißt es, niemand solle derzeit unter allen Umständen versuchen, Proteste zu organisieren. Bei Verstößen wird mit ernsthafter Strafverfolgung gedroht. Als Grund führten die Taliban an, dass in den vergangenen Tagen einige Menschen die öffentliche Ordnung gestört und Menschen belästigt hätten.

Zugleich gaben die Islamisten die Bedingungen für Proteste in der Zukunft vor. Demnach müssen Organisatoren vorab eine Genehmigung des Justizministeriums einholen. Mindestens 24 Stunden vorher müssten der Grund der Demonstration, Ort, Zeit und Slogans der Justiz und den Sicherheitsbehörden mitgeteilt werden.

Die Taliban hatten in den vergangenen Tagen Demonstrationen mit Gewalt unterdrückt. Außerdem untersagten sie die Berichterstattung über die Proteste in den Medien. Frauen und Männer waren in der Hauptstadt Kabul und mehreren Provinzen unter anderem für Frauenrechte und Freiheit auf die Straße gegangen. (09.09.2021)

Taliban lassen 200 US-Bürger und andere Zivilisten ausreisen

Die Taliban lassen nach US-Angaben 200 Amerikaner und andere Zivilisten aus Afghanistan ausreisen, die nach Ende des Evakuierungseinsatzes zurückgeblieben sind. Genutzt würden Charter-Flüge vom Flughafen Kabul, sagte ein US-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Die Abflüge würden für Donnerstag erwartet. Der US-Sondergesandte für Afghanistan Zalmay Khalilzad habe die Taliban gedrängt, die Menschen ausreisen zu lassen, sagte der Insider, der seinen Namen nicht genannt haben wollte. Ob diese Menschen aus den USA und Drittländern unter denen seien, die tagelang in Masar-i-Scharif festsaßen, weil ihre private Charter-Maschine nicht starten durfte, war unklar. (09.09.2021)

Maas und Blinken beraten sich auf der US-Airbase in Ramstein

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich bei einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken skeptisch zu der von den Taliban in Afghanistan eingesetzten Übergangsregierung geäußert. Ein weiteres Engagement Deutschlands, so Maas, hänge vom künftigen Verhalten der militanten Islamisten ab. "Die Verkündung einer Übergangsregierung ohne Beteiligung anderer Gruppen und die gestrige Gewalt gegen Demonstrantinnen und Journalisten in Kabul sind nicht die Signale, die dafür optimistisch stimmen", sagte der Außenminister.

Blinken und Maas trafen sich auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rhein-pfälzischen Ramstein. "Wir sind Partner und teilen die gleichen Ziele", sagte Blinken. Zusammen mit Deutschland und anderen Partnern habe man 122 000 Menschen aus Afghanistan geholt. Blinken dankte Maas nicht nur für die Evakuierungsmission, sondern auch für die Zusammenarbeit vor dem Abzug aus Kabul und die Möglichkeit, Afghanen und US-Amerikaner in Deutschland so lange Aufenthalt zu gewähren, bis sie in die USA weiterreisen können.

Die neuen Machthaber in Afghanistan hatten am Dienstag 33 Regierungsmitglieder vorgestellt, alles Männer und alles Taliban-Mitglieder. Westliche Staaten hatten dagegen eine inklusive Regierung gefordert, der nicht nur Taliban angehören. Die Bundesregierung hatte das sogar zur Bedingung für die erneute Zahlung von Entwicklungshilfe gemacht, die nach der Machtübernahme der Taliban vorerst gestoppt wurde.

Zur neuen Regierung in Kabul sagte Blinken, dass man sie an ihren Taten messen werde. Einige Mitglieder hätten "sehr problematische Lebensläufe", sagte Blinken mit Blick auf den neuen Innenminister Afghanistans, der vom FBI als Terrorist gesucht wird. Die neuen Machthaber müssten - wie versprochen - Terrorattacken verhindern und der internationale Flughafen in Kabul müsse für private Flüge wieder geöffnet werden. Man werde Wege zu finden, mit den Taliban zu sprechen. Diese Gespräche hätten den Zweck die nationalen Interessen der USA durchzusetzen.

Die Sorge über die weitere Entwicklung in Afghanistan sei groß, so der deutsche Außenminister. Es sei "moralisch geboten" und eine Frage der regionalen Stabilität, dem Land über die Vereinten Nationen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Maas rief die Taliban dazu auf, solche Bemühungen zu unterstützen und zu verhindern, dass Afghanistan wieder ein Ort für den Export von Terrorismus werde.

Weniger als ein Prozent der Menschen, die nach Ramstein gebracht worden seien, hätten in Deutschland einen Asylantrag gestellt, sagte Maas. Man arbeite bei dieser Frage sehr eng mit den Amerikanern zusammen. (09.09.2021)

Übergriffe gegen Journalisten in Kabul

Mindestens zwei Journalisten sollen in Kabul schwer körperlich misshandelt worden sein. Im Gesicht und am Kopf von zwei Mitarbeitern der bekannten Tageszeitung Etilatrus seien Dutzende Abdrücke von Kabeln und Peitschen zu sehen, schrieb der Herausgeber der Zeitung auf Twitter. Er teilte zudem ein Bild, auf dem ein Rücken mit schweren Verletzungen zu sehen ist und kommentierte es mit den Worten: "Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was Taliban Journalisten von Etilatrus antaten." Etwa zwei Stunden davor hatte der Herausgeber geschrieben, dass fünf seiner Mitarbeiter, darunter der Chefredakteur, von der Taliban festgenommen worden seien, als sie über einen Frauenprotest berichten wollten. Die größten lokalen TV-Sender haben am Mittwoch offensichtlich bereits die Berichterstattung über die seit drei Tagen andauernden Proteste in Kabul eingestellt. Am Dienstag hatten die Taliban eine Gruppe von Reportern und Kameramännern für mehrere Stunden festgenommen, nachdem sie über die Proteste berichteten. (08.09.2021)

Taliban geben Übergangsregierung bekannt

Die militant-islamistischen Taliban haben einen Teil ihrer Übergangsregierung in Afghanistan bekanntgegeben. Demnach wird der wenig bekannte Mullah Mohammed Hassan Achund amtierender Vorsitzender der Minister, was einem Premierminister gleichkommt. Das erklärte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid bei einer Pressekonferenz in Kabul.

Achund ist eines der Gründungsmitglieder der Taliban, war zuletzt in ihrem Führungsrat, der Rahbari Schura, und gilt als enger Vertrauter des Taliban-Führers Haibatullah Achundsada. Der aus Kandahar stammende Achund hielt bereits während der ersten Taliban-Herrschaft wichtige Posten und gilt als gemäßigt.

Mudschahid sagte, man habe sich darauf geeinigt, ein Übergangskabinett zu ernennen und bekanntzugeben, "um die notwendigen Regierungsarbeiten durchführen zu können". Zu einem von zwei Stellvertretern Achunds wurde Mullah Abdul Ghani Baradar ernannt, der bisherige Vizechef der Taliban, der 2020 für die Taliban das Abkommen mit den USA unter anderem über ein Ende des US-geführten Militäreinsatzes in Afghanistan unterzeichnet hatte. Zweiter Stellvertreter ist Maulawi Abdul Salam Hanafi, der zuletzt im politischen Büro der Taliban in Doha tätig war.

Der bisherige Taliban-Vizechef Mullah Jakub wird Verteidigungsminister. Der Posten des amtierenden Innenministers geht an Saradschuddin Hakkani, ebenfalls bisheriger Vizechef und Gründer eines Netzwerks mit seinem Namen im Zirkel der Taliban. Die USA stufen das Hakkani-Netzwerk als terroristische Gruppierung ein, Hakkani selbst findet sich auf der Liste der meistgesuchten Terroristen des FBI.

Die Hakkani-Familie hat auch eine Reihe anderer Regierungsposten inne, etwa das Ministerium für höhere Bildung, das Ministerium für Telekommunikation und das Ministerium für Flüchtlinge. Frauen waren bei den nun vorgestellten Kabinettsmitgliedern keine. Das Frauenministerium wurde umbenannt in Ministerium für Tugend und Moral. In frühen Stellungnahmen der Taliban hieß es, Frauen sollten am öffentlichen Leben und auch an der Regierung teilnehmen, so lange dies in Einklang mit der Scharia, dem islamischen Gesetz, sei.

Insgesamt besetzten die Taliban 33 Posten. Die Ernennung der verbleibenden Führungspositionen von Ministerien und Institutionen werde man nach "langer Überlegung" sukzessive bekanntgeben, sagte Mudschahid. (07.09.2021)