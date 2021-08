Afghanistan:Taliban stellen neue Regierung zusammen

Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan haben die islamistischen Taliban die Macht im Land übernommen - und gestalten es nach ihren Vorstellungen um. Die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Die Taliban stellen eine neue Regierung zusammen und haben einem Medienbericht zufolge erste Minister bestimmt. Die afghanische Nachrichtenagentur Pajhwok meldete, dass unter anderem Gul Agha als Finanzminister und Sadr Ibrahim als Innenminister ernannt worden seien. Neuer Gouverneur der Provinz Kabul sei Mullah Schirin, Bürgermeister der gleichnamigen Hauptstadt sei Hamdullah Nomani. Auch der Geheimdienst habe eine neue Spitze erhalten. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Bereits am Montag hatten die Taliban die Spitze der Zentralbank neu besetzt. Seit der Machtübernahme der Islamisten sind die Banken geschlossen und viele Amtsstuben leer. Der Zentralbankchef des Landes ist aus Kabul geflüchtet.

Eine Anerkennung einer Taliban-Regierung durch andere Länder hätte schwerwiegende Konsequenzen. So könnten die Extremisten Zugang zu ausländischen Hilfen erhalten, von denen frühere Regierungen des verarmten Landes abhängig waren. Bereits vergangene Woche hat sich der britische Premierminister Boris Johnson gegen eine bilaterale Anerkennung einer Taliban-Regierung durch einzelne Länder ausgesprochen. "Wir wollen eine einheitliche Position unter allen Gleichgesinnten, soweit wir eine bekommen können", sagte er. Die sieben führenden Industriestaaten beraten in einer Video-Konferenz über die Lage in Afghanistan.

Die Anführer der Taliban, die sich um ein gemäßigtes Auftreten bemühen, peilen eine rasche Regierungsbildung an. So wurden bereits Gespräche aufgenommen, an denen auch einstige Gegner wie der frühere Präsident Hamid Karsai teilnahmen. (24.08.2021)

UN-Menschenrechtshochkommissarin befürchtet "Rückkehr zu früheren Mustern von Menschenrechtsverletzungen"

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat in einer Sondersitzung über die Lage in Afghanistan beraten. Gegenstand waren "ernste Besorgnisse über die Menschenrechtslage", wie das UN-Gremium mitteilte. Menschenrechtshochkommissarin Michelle Bachelet rief die Staatengemeinschaft zu einem "geeinten und unmissverständlichen Handeln" als Signal an die Taliban, dass sie nicht zu früheren Praktiken zurückkehren könnten. China hingegen warf den USA und Großbritannien Menschenrechtsverletzungen während ihrer militärischen Präsenz in Afghanistan vor und kündigte an, ein freundschaftliches Verhältnis zur künftigen Regierung in Kabul aufbauen zu wollen.

Bachelet sprach von "schweren Befürchtungen einer Rückkehr zu früheren Mustern von Menschenrechtsverletzungen". Es gebe glaubwürdige Berichte über Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht in den von Taliban kontrollierten Gebieten, darunter kollektive Hinrichtungen, Beschränkungen für Frauen und Mädchen, Rekrutierung von Kindersoldaten und Unterdrückung von Protesten. Besorgnis äußerte sie auch mit Blick auf ethnische und religiöse Minderheiten. Die Taliban müssten Zusicherungen ihrer Sprecher umsetzen, Rechte von Frauen und Mädchen zu respektieren. Mit der Eroberung des Landes seien sie für die Wahrung der internationalen Menschenrechte verantwortlich, betonte Bachelet.

Die Menschenrechtskommissarin verwies auf die Präsenz von Frauen in öffentlichen Ämtern und Medien Afghanistans. Frauen stellten 27 Prozent der Parlamentsabgeordneten und ein Fünftel der öffentlichen Angestellten. Bis zum Einmarsch der Taliban hätten 3,5 Millionen Mädchen eine Schule besucht, verglichen mit 9000 Schülerinnen der Elementarstufe im Jahr 1999. Bachelet nannte die Behandlung von Frauen und Mädchen eine "grundlegende Rote Linie". Neben dem Respekt vor deren Freiheitsrechten, ihrem Recht auf Meinungsäußerung und Berufstätigkeit sei vor allem der Zugang zu solider höherer Schulbildung ein wesentlicher Indikator für die Menschenrechte unter den Taliban.

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen rief Bachelet auf, sichere Wege für afghanische Flüchtlinge und Migranten zu schaffen. Asyl und Umsiedlungsprogramme müssten ausgeweitet, Abschiebungen von Schutzsuchenden sofort gestoppt werden. Vor allem Länder mit islamischer Bevölkerungsmehrheit sollten positive Erfahrungen mit der Einbindung internationaler Menschenrechtsnormen in ihre kulturellen und religiöse Kontexte teilen. (24.08.2021)

Von der Leyen kündigt mehr als 200 Millionen Euro Hilfe an

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zum G-7-Sondergipfel eine deutliche Erhöhung der humanitären Hilfe für notleidende Afghanen angekündigt. In diesem Jahr sollen aus dem EU-Haushalt mehr als 200 Millionen Euro für Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt werden. Das ist etwa vier Mal so viel Geld wie ursprünglich geplant. Die Hilfen werden laut von der Leyen sowohl Menschen innerhalb Afghanistans als auch Flüchtlingen zugutekommen.

Ein EU-Vertreter fügte hinzu, zur Bedingung für die Auszahlung werde die Achtung der Menschenrechte und insbesondere der Rechte von Frauen gemacht. Anschließend werde entschieden, ob das Geld direkt nach Afghanistan oder in benachbarte Regionen fließe.

Angesichts der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan wollen die Staats- und Regierungschefs der G-7-Staaten an diesem Dienstagnachmittag bei einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen und über Hilfen für die Bevölkerung beraten. Zu der Gruppe der wichtigen Industrieländer gehören die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada. Die Spitzenvertreter der EU sind zudem auch immer mit dabei. (24.08.2021)

Maas: "Ich gehe nicht davon aus, dass wir alle ausfliegen können, die wir ausfliegen wollen"

Bundesaußenminister Heiko Maas rechnet damit, dass die USA noch an diesem Dienstag entscheiden werden, ob sie ihr Militär zum 31. August abziehen werden. Sollte die Operation tatsächlich Ende des Monats auslaufen, würden die Amerikaner alleine ein bis zwei Tage brauchen, um ihre eigenen Soldaten auszufliegen. Deutschland habe bislang etwa 3800 Personen evakuiert, sagte der SPD-Politiker bei Bild TV. Darunter seien 351 deutsche Staatsbürger. In den kommenden Tagen müssten noch weitere 100 Deutsche mit ihren Familien in Sicherheit gebracht werden.

Sollten die USA Kabul wie vorgesehen verlassen, befürchtet Maas, dass nicht alle Ortskräfte der Deutschen und Amerikaner rechtzeitig aus dem Land gebracht werden können. "Ich gehe nicht davon aus, dass wir alle ausfliegen können, die wir ausfliegen wollen." (24.08.2021)

Johnson will Biden um Verlängerung des Rettungseinsatzes bitten

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will sich bei US-Präsident Joe Biden für eine Verlängerung des Evakuierungseinsatzes in Afghanistan über die bisherige Deadline Ende August hinaus einsetzen. Das sagte Verteidigungs-Staatssekretär James Heappey dem Nachrichtensender Sky News am Montag. Johnson werde das Thema an diesem Dienstag bei einem Sondergipfel der G-7-Staats- und Regierungschefs ansprechen.

Heappey machte auch deutlich, dass eine Fortsetzung des Evakuierungseinsatzes ohne die USA nicht denkbar ist. Das liege nicht nur an den US-Truppen, die den Einsatz sicherten, sondern auch am Betrieb des Flughafens. "Die harte Realität ist, dass es ohne die Unterstützung der USA keine internationale Luftbrücke geben würde." In Großbritannien hatte es Forderungen gegeben, die eigene Evakuierungsmission notfalls auch ohne US-Unterstützung fortzusetzen.

Es müsse jedoch klar sein, dass auch die Taliban in die Gespräche einbezogen werden müssen, fuhr Heappey fort. Die militant-islamistische Gruppe habe die Wahl, entweder mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, oder sich auf den Standpunkt zu stellen, dass es keine Möglichkeit für eine Verlängerung gebe.

Ein Sprecher der Taliban in der Hauptstadt Katars Doha sagte Sky News, eine Verlängerung der Frist zu Evakuierung käme einer Verlängerung der militärischen Besatzung seines Landes gleich. Das sei weder notwendig noch werde man sich darauf einlassen. Sollten sich die USA dazu entscheiden, werde das Konsequenzen haben, so der Sprecher weiter.

Pentagon-Sprecher John Kirby sagte am Montag in Washington, Ziel sei, den Evakuierungseinsatz bis Ende August abzuschließen. Darauf seien derzeit alle Kräfte konzentriert. Zu der Ankündigung der Taliban, sie würden einer potenziellen Verlängerung der Evakuierungsmission keinesfalls zustimmen, sagte Kirby, man habe die öffentlichen Äußerungen der Taliban gesehen und sei sich bewusst, dass dies ihr Wunsch sei.(23.08.2021)

Kramp-Karrenbauer: "Ich halte den Kopf hin"

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer übernimmt die politische Verantwortung für den Bundeswehreinsatz in Kabul. "Was immer da vor Ort passiert: Ich halte den Kopf hin", sagt sie bei Bild-TV. "Ich bin die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, und die muss vorne an Bord stehen in dem Moment, in dem eine so gefährliche militärische Mission läuft - in die ich die Leute ja auch geschickt habe." Sie machte aber deutlich, dass sie sich nun zunächst auf die Evakuierungs-Mission konzentrieren wolle. Wenn diese Mission zu Ende sei, "dann werde ich für mich selbst sehr genau überlegen, welche Verantwortung ich getragen habe, welcher Verantwortung ich gerecht geworden bin, wo vielleicht auch nicht, und welche Schlüsse ich persönlich daraus ziehen muss".

Bei einem Krisengespräch im Kanzleramt unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagabend sei es nicht um Personalfragen gegangen. "Es ging genau um die Frage: Wo stehen wir mit der Evakuierung, was machen die politischen Bemühungen." Außerdem sei es um die Verlängerung des Evakuierungseinsatzes gegangen.

Kramp-Karrenbauer hat wie auch Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) Fehleinschätzungen der Lage in Afghanistan eingeräumt. "Noch zu Beginn der letzten Woche hat niemand in der internationalen Gemeinschaft damit gerechnet, dass Kabul bereits am Ende der Woche kampflos fallen würde", schrieb sie in einem Brief an Abgeordnete des Bundestags, der am Wochenende bekannt wurde. "Unsere Lageeinschätzung war falsch, unsere Annahmen über die Fähigkeiten und die Bereitschaft zum afghanischen Widerstand gegen die Taliban zu optimistisch." (23.08.2021)

Bundeswehr an Feuergefecht am Flughafen Kabul beteiligt

Am Flughafen in Kabul hat es ein Gefecht gegeben, bei dem eine afghanische Sicherheitskraft ums Leben gekommen ist. Involviert waren neben den afghanischen Kräften auch Soldaten der US-Armee und der Bundeswehr. Der Vorfall ereignete sich am Nordtor des Flughafens um 4.13 Uhr Ortszeit am Montagmorgen, wie die Bundeswehr auf Twitter mitteilte. Über das Nordtor gelangt man in jenem Bereich des Flughafens, von dem aus die Rettungsflüge starten.

Drei weitere Afghanen wurden bei dem Vorfall verletzt. Sie und der Getötete gehörten bis zur Machtübernahme der Taliban zur inzwischen aufgelösten afghanischen Armee und waren "im Rahmen der multinationalen Operation in die Absicherung des Flughafens" eingebunden, wei ein Bundeswehr-Sprecher sagte. Mit den Rettungsflügen sollen ausländische Staatsbürger und sogenannte Ortskräfte, die für die westlichen Mächte gearbeitet haben, in Sicherheit gebracht werden.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin sagte, der Vorfall zeige, wie volatil die Lage am Flughafen in Kabul sei. Am Nordtor seien die Soldaten und Sicherheitskräfte in einem Ringsystem aufgestellt, heißt es von Seiten der Bundeswehr. Die Afghanen stünden vorne an der äußeren Zugangsschleuse. Sie seien zuerst beschossen worden. Dahinterstehende Soldaten aus Deutschland und den USA hätten daraufhin eingegriffen. Die verletzten afghanischen Soldaten wurden von norwegischen Sanitätern auf dem Flughafengelände behandelt, berichtet die dpa.

Man wisse nicht, wer die Angreifer seien und um wie viele Personen es sich gehandelt habe. Auch sei unklar, ob Angreifer getötet oder verletzt worden seien. Alle Soldaten der Bundeswehr seien unverletzt geblieben, sagte der Sprecher. Auch aufseiten der US-Armee gebe es keine Toten oder Verletzten.

Nach dem Feuergefecht kamen mindestens sechs Verletzte mit Schusswunden ins Krankenhaus. Das teilte die Nichtregierungsorganisation Emergency mit, die ein Krankenhaus in Kabul betreibt. Es sei aber keiner der Angeschossenen in Lebensgefahr.

Die deutsche Botschaft hatte erst kurz zuvor gewarnt, dass es an den Zugängen immer noch sehr häufig zu gefährlichen Situationen und bewaffneten Auseinandersetzungen komme. Das Tor im Norden sei weiter geschlossen. Aufgrund der Sicherheitslage riet die Botschaft Bundesbürgern und afghanischen Ortskräften "dringend" von Fahrten zum Flughafen ab. Es sei vorläufig grundsätzlich sicherer, zu Hause oder an einem geschützten Ort zu bleiben. (23.08.2021)