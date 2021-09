Mattea Weihe, Thomas Hoffmann, Theresa Breuer (auf dem Bildschirm) and Ruben Neugebauer von der "Luftbrücke Kabul" bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin (von links).

Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan haben die islamistischen Taliban die Macht im Land übernommen - und gestalten es nach ihren Vorstellungen um. Die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog

Das Aktionsbündnis "Luftbrücke Kabul" hat seine massive Kritik am Vorgehen der Bundesregierung während des Evakuierungseinsatzes in Kabul erneuert. Es sei ein "Multiorganversagen" mehrerer Ministerien und des Kanzleramts gewesen, sagte der "Sea-Watch"-Aktivist Ruben Neugebauer. Der politische Wille habe gefehlt, die Menschen aus Afghanistan herauszuholen, warf er den Verantwortlichen vor. Die "Luftbrücke"-Unterstützer kritisierten ein in ihren Augen zu bürokratisches Vorgehen bei der Identifizierung und Evakuierung Schutzbedürftiger aus Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban. Neugebauer und Mattea Weihe, die ebenfalls Aktivistin der Seenotrettungsorganisation "Sea-Watch" ist, forderten von der Bundesregierung, die Evakuierungslisten jetzt zu öffnen und dazu beizutragen, dass weitere Menschen aus Afghanistan nach Deutschland kommen können.

Die "Luftbrücke Kabul", die unter anderem von Flüchtlingsräten, mehreren Grünen-Verbänden und -Vertretern und Organisationen wie "Reporter ohne Grenzen" unterstützt wird, hatte während der internationalen, militärisch geführten Evakuierungsoperation ein eigenes Charterflugzeug nach Kabul geschickt, um Menschen aus dem Land zu holen. Es kam nur einmal zum Einsatz und brachte 18 Ortskräfte der Portugiesen außer Landes.

Die Initiatoren warfen dem Auswärtigen Amt im Nachhinein mangelnde Unterstützung vor, Weihe sprach von einem "Skandal". Dieses wies die Vorwürfe zurück. Außenminister Heiko Maas (SPD) selbst habe die Initiative von Anfang an aktiv unterstützt, sagte ein Sprecher. Er erklärte den nur in Teilen besetzten Evakuierungsflug mit den chaotischen Zuständen vor dem Flughafen in Kabul, wo Tausende Menschen versuchten, Zugang zu bekommen. Die Flugkapazitäten seien nicht das Problem gewesen, sagte er. Neugebauer indes erklärte, es hätte gelingen können, die Menschen in den Flughafen zu bringen, wenn Listen rechtzeitig übermittelt worden wären. 189 weitere Menschen, die die "Luftbrücke" eigentlich ausfliegen wollte, sind nach deren Angaben dann mit einer Militärmaschine der USA außer Landes gebracht worden.

Der Charterflug hat nach Angaben des Bündnisses etwa 350 000 Euro gekostet. Es sammelt weiter Spenden und setzt das Geld nach eigenen Angaben nun dafür ein, bedrohte Afghaninnen und Afghanen bei der Flucht in die Nachbarländer zu unterstützen. Eingegangen ist bislang laut Neugebauer ein Betrag im unteren Millionenbereich. (01.09.2021)

Maas hofft nach Gesprächen mit Taliban auf Lösung für Deutsche und Ortskräfte

Nach Gesprächen in Doha zeigt sich Außenminister Heiko Maas (SPD) optimistisch, eine Lösung für die in Afghanistan verbliebenen deutschen Staatsbürger sowie Ortskräfte erreichen zu können. "Die Taliban haben sich bereit erklärt, dass Afghanen und Ortskräfte auch nach dem 31. August legal aus Afghanistan ausreisen können", sagte der Außenminister im Gespräch mit dem ZDF "heute Journal". Die Taliban seien auf internationale Hilfe angewiesen, zum Beispiel beim Betrieb des Flughafens in Kabul. "Das ist etwas, woran die Taliban ein Interesse haben, sie brauchen auch einen Flughafen, der funktioniert."

Maas betonte, die westlichen Staaten seien nicht erpressbar, und verknüpfte Gespräche mit klaren Bedingungen. "Die Taliban können auffordern, was sie wollen. Wir haben auch klare Voraussetzungen definiert, das sind: die Einhaltung der Menschenrechte, die Tatsache, dass überhaupt Menschen weiter ausreisen können, dass keinen terroristischen Gruppen Unterschlupf gegeben wird in Afghanistan." Laut Maas sollen sich noch etwa 300 deutsche Staatsbürger in Afghanistan befinden.

Maas zeigte sich auch bereit, die deutschen Botschaft in Kabul wieder zu besetzen. Dies sei aber nur unter bestimmten Bedingungen möglich. "Wenn es politisch möglich wäre und die Sicherheitslage es erlaubt, dann sollte auch Deutschland in Kabul wieder eine Botschaft haben", sagte Maas in Doha. Es gebe ein großes Bedürfnis nach diplomatischer Präsenz. Deutschland führe Gespräche mit den Taliban über ganz praktische Fragen etwa zum Rettungseinsatz.

Unterdessen berichtet der amerikanische Fernsehsender CNN von einer geheimen Vereinbarung zwischen dem US-Militär und den Taliban. Demnach hätten Mitglieder der Taliban amerikanischen Staatsbürgern sicheres Geleit zum Flughafen gegeben, von wo aus die Amerikaner ausgeflogen worden wären. CNN bezieht sich auf zwei nicht namentlich genannte US-Offizielle.

Es habe ein Telefonsystem gegeben, dass die Amerikaner durch den Rettungsprozess begleitet habe. Von designierten Sammelstellen aus, unter anderem dem afghanischen Innenministerium, seien die Amerikaner von Mitgliedern der Taliban zum Flughafen eskortiert worden. Dort wurden sie von US-Soldaten in Empfang genommen. Für die Operation sei ein geheimes Tor am Flughafen genutzt worden. Die Taliban hätten mehrmals am Tag Amerikaner zum Flughafen gebracht, wie die Offiziellen berichten. (01.09.21)

Biden: "Es war Zeit, diesen Krieg zu beenden"

Nach mehr als 20 Jahren Afghanistan-Einsatz und dem Abzug der US-Truppen zieht US-Präsident Joe Biden in einer Rede an die Nation eine Bilanz. Dieser Krieg sei der längste Krieg in der Geschichte des Landes gewesen. "Aber es war Zeit, diesen Krieg zu beenden", sagte Biden.

Die afghanischen Sicherheitskräfte seien entgegen den Erwartungen kein starker Gegner im Kampf gegen die Taliban gewesen. Die afghanische Regierung sei kollabiert, Präsident Aschraf Ghani sei außer Landes geflohen. Die Regierung haben damit "das Land ihren Feinden übergeben, den Taliban". Damit sei die Gefahr für die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten gestiegen. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt habe sich abgezeichnet, dass es nur zwei Alternativen gebe: Den Krieg zu intensivieren oder sich zurückzuziehen. Unter diesen Bedingungen habe er, Biden, die zweite Option gewählt.

Der Truppenabzug zum 31. August sei nicht auf eine "willkürliche Frist" zurückzuführen, so der Präsident. einer Ansprache im Weißen Haus. Sei sei darauf ausgelegt, das Leben von Soldaten zu retten. Sein Amtsvorgänger Donald Trump habe eine Vereinbarung mit den Taliban geschlossen und den Abzug der US-Truppen zugesagt. Er selbst habe die Wahl gehabt, daran festzuhalten oder Zehntausende weitere US-Soldaten nach Afghanistan zu schicken.

Die Welt sei im Vergleich zu 2001, als der Einsatz begonnen wurde, eine andere geworden. Die Bedrohung durch den Terrorismus habe sich verändert, sie gehe, anders als damals, nicht mehr von einem Land aus. Man brauche keinen Krieg am Boden mehr zu führen, um den Kampf gegen den Terrorismus aufzunehmen.

An den in Afghanistan aktiven Ableger der Terrormiliz IS gerichtet sagte Biden: "Wir sind noch nicht fertig mit euch!" Der IS-Ableger, in den USA Isis-K genannt, hat sich zu dem Anschlag auf dem Flughafen von Kabul bekannt, bei dem vergangene Woche 13 US-Soldaten getötet wurden. Und der US-Präsident wiederholte in diesem Zusammenhang den Satz, den er schon nach dem Anschlag gesagt hatte, im Wortlaut: "Wie werden nicht vergeben. Wir werden nicht vergessen. Und wir werden euch jagen und zur Rechenschaft ziehen!"

Die USA, so Biden, müssten aus dem gescheiterten Einsatz lernen: Man müsse die Ziele solch internationaler Einsätzeim Zweifel enger und erreichbarer fassen. Sie müssten sich klarer an amerikanischen Interessen orientieren.

Der Evakuierugseinsatz am Ende sei, so der Präsident, aus seiner Sicht ein voller Erfolg gewesen. In 17 Tagen habe man etwa 5500 Amerikaner aus Kabul in Sicherheit gebracht. Auch unter großen Risiken hätten die Truppen ihren Auftrag erfüllt. Zuletzt waren noch etwa 6000 US-Soldaten am Flughafen von Kabul im Einsatz, um die Bürger westlicher Staaten sowie gefährdete Afghaninnen und Afghanen in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben des Weißen Hauses haben die USA und ihre Verbündeten mehr als 120 000 Menschen ausgeflogen, die meisten von ihnen Afghanen, die für die westlichen Regierungen gearbeitet hatten. (31.08.2021)

EU macht keine konkrete Zusage zur Aufnahme von Afghanen

Die EU will vorerst keine konkreten Zusagen zur Aufnahme von Menschen aus Afghanistan machen. "Anreize zur illegalen Migration sollten vermieden werden", heißt es in einer bei einem Sondertreffen der Innenminister verabschiedeten Erklärung. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen seien die Mitgliedstaaten entschlossen, eine Migrationsbewegung wie in den Jahren 2015/2016 zu verhindern.

Damals kamen sehr viele Flüchtlinge in die EU. Allein in Deutschland stellten etwa 1,2 Millionen Menschen zum ersten Mal einen Asylantrag. Viele von ihnen stammten aus Syrien, wo 2011 ein Bürgerkrieg begonnen hatte. Um eine ähnliche Entwicklung nach der Machtübernahmen der Taliban in Afghanistan zu vermeiden, soll laut der Erklärung nun sichergestellt werden, dass notleidende Menschen in der unmittelbaren Nachbarschaft Afghanistans angemessen Schutz erhalten. Die Ansiedlung schutzbedürftiger Afghaninnen und Afghanen in EU-Ländern soll nur dann erfolgen, wenn die jeweiligen Staaten dafür freiwillig Plätze anbieten.

Auf die Frage nach einem möglichen Engagement Deutschlands verwies Bundesinnenminister Horst Seehofer darauf, dass sich die Bundesrepublik bislang immer an entsprechenden Initiativen beteiligt habe. Er wollte allerdings keine konkreten Zusagen machen. "Ich halte es nicht für sehr klug, wenn wir jetzt hier über Zahlen reden, weil Zahlen natürlich etwas auslösen", sagte der CSU-Politiker. Kritik übte der CSU-Politiker an seinem luxemburgischen Amtskollegen Jean Asselborn, der zeitweise gedroht hatte, die EU-Erklärung wegen aus seiner Sicht unzureichender Unterstützungszusagen zu blockieren. "Herr Asselborn sollte ein bisschen stärker die Probleme betrachten, die die großen Länder in der Europäischen Union haben", sagte Seehofer. (31.08.2021)

Deutschland sucht Kontakt zu den Taliban

Die Bundesregierung ist im Gespräch mit europäischen Partnern, um nach einem Weg für reguläre Kontakte mit den Taliban in Kabul zu suchen. Man müsse schauen, "wie können wir mit den Taliban sprechen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Italien und den Niederlanden berate die Bundesregierung deshalb darüber, wie eine Präsenz Europas in Kabul aufgebaut werden könne, ohne dass dies einer diplomatischen Anerkennung gleichkomme. Bei den Gesprächen müsse es darum gehen, gefährdete Menschen wie etwa die ehemaligen Ortskräfte der Bundeswehr nach dem Ende der Luftbrücke noch außer Landes zu bringen.

Merkel bezifferte in einer Pressekonferenz mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz den Kreis der Betroffenen auf bis zu 40 000 Personen. Weitere Flüchtlinge müssten vor allem "in der Nähe ihrer Heimat" humanitär versorgt werden, betonte Merkel. Sie verwies auf die derzeitige Reise von Außenminister Heiko Maas in die Nachbarländer Afghanistans und sagte, auch sie habe etwa mit Pakistans Ministerpräsident Imran Khan über die Lage der Flüchtlinge gesprochen. Merkel betonte, für die Frage nach Kontingenten zur Aufnahme von Menschen aus Afghanistan in Europa sei es noch zu früh. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk habe darauf verwiesen, dass derzeit die Binnenflüchtlinge das drängendste Problem seien.

In Brüssel berieten am Dienstag auch die Innenminister der EU-Staaten über die Frage der Flüchtlinge in Afghanistan. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte bei seiner Ankunft in Brüssel, es gehe zunächst darum, den Menschen in Afghanistan und in den benachbarten Ländern zu helfen. Er halte es nicht für klug, jetzt über Zahlen zur Aufnahme von Flüchtlingen in Europa zu sprechen. Österreich hat bereits deutlich gemacht, keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen zu wollen. Kanzler Kurz bekräftigte diese Haltung in Berlin und betonte, sein Land habe bereits zahlreiche Menschen aufgenommen. In Österreich lebe pro Kopf die viertgrößte afghanische Gemeinschaft weltweit.

Maas: Militäreinsätze nicht geeignet, um "eine Staatsform zu exportieren"

Nach dem Ende des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) dazu aufgerufen, sich vor künftigen Militäreinsätzen besser über die Ziele klar zu werden. Militäreinsätze seien nicht geeignet, "um langfristig eine Staatsform zu exportieren", sagte er im pakistanischen Islamabad. Der Versuch sei in Afghanistan gescheitert und man müsse die Lehren daraus ziehen. Militärische Interventionen seien allerdings dazu geeignet, eine terroristische Bedrohung, einen Krieg oder die Verletzung von Menschenrechten zu beenden.

Maas sagte, er rechne damit, dass die Taliban in Kürze eine neue afghanische Regierung vorstellen werden. Dann werde sich auch zeigen, ob die neuen Machthaber in Afghanistan dazu bereit sind, mit der personellen Besetzung auch andere Bevölkerungsgruppen zu repräsentieren.

Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan sind westliche Staaten auf Kooperation mit den Taliban angewiesen, um eigene Staatsbürger und schutzsuchende Afghanen außer Landes zu bringen. Die Taliban haben zugesagt, die Ausreise zu gewähren. "Ob man sich darauf verlassen kann, wird man glaube ich erst in den kommenden Tagen und auch Wochen sehen", sagte Maas.

Deutschland will noch mehr als 40 000 Menschen bei der Ausreise aus Afghanistan unterstützen - auf dem Landweg über die Nachbarländer oder auf dem direkten Luftweg vom Flughafen Kabul. Maas hofft darauf, dass der Flughafen "in einem überschaubaren Zeitraum" wieder betriebsfähig ist und von dort Charterflüge starten können.

Der pakistanische Außenminister Shah Mehmood Quereshi forderte den Westen dazu auf, in Afghanistan mit den Taliban zusammenzuarbeiten. "Lassen Sie uns nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen", sagte Quereshi nach dem Treffen mit Maas in Islamabad. Er forderte, zunächst auf die Zusagen der Taliban zu vertrauen. "Können wir den Taliban trauen? Schauen wir", sagte Quereshi. Afghanistan brauche Entwicklungs- und Wirtschaftshilfe, fügte er hinzu. "Wir dürfen keinen wirtschaftlichen Kollaps zulassen. Er ist im Interesse von niemanden. Das Land allein zu lassen, ist keine Option." Pakistan ist Nachbarland von Afghanistan und teilt eine 2450 Kilometer lange Grenze.

In den vergangenen 40 Jahren hat Pakistan Millionen afghanischer Flüchtlinge aufgenommen. Zuletzt hatten Regierungsvertreter erklärt, dass man keine weiteren Flüchtlinge ins Land einreisen lassen wolle, weil Pakistan sich dies nicht leisten könne. (31.08.2021)

Asselborn: EU sollte 40 000 bis 50 000 Menschen aufnehmen

Vor einem EU-Ministertreffen zu Afghanistan hat Luxemburgs Einwanderungsminister Jean Asselborn für die Aufnahme Zehntausender afghanischer Flüchtlinge in der EU geworben. "Die Europäische Union sollte bereit sein, 40 000 bis 50 000 Resettlement-Plätze für afghanische Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen", sagte Asselborn der Welt. "Damit würden wir Mädchen, Frauen, ehemalige Richterinnen, Menschenrechts-Aktivisten oder andere Personen, deren Leben unmittelbar bedroht ist, im Rahmen von Umsiedlungen auf einem legalen und sicheren Weg in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) in die EU holen."

Mit Blick auf das Treffen der EU-Innenminister an diesem Dienstag äußerte Asselborn Kritik an Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und dem slowenischen Ministerpräsidenten Janez Jansa: "Ich hoffe, dass es Widerstand gibt gegen Herrn Kurz aus Österreich und Herrn Janša aus Slowenien, die sich beide klar und definitiv im Einklang mit Orban, Salvini und Le Pen befinden. Sie alle lehnen eine direkte menschliche Solidarität in diesem extrem dramatischen Moment mit dem gefolterten Volk in Afghanistan ab." Er fuhr fort: "Sie verlieren damit die Qualität, ein Europäer zu sein. Dagegen muss die Mehrheit der Mitgliedstaaten für die Werte der Europäischen Union stehen."

Kurz hatte sich dagegen ausgesprochen, Flüchtlingen aus Afghanistan Schutz zu gewähren. Jansa hatte auf Twitter erklärt, man solle nur Menschen aufnehmen, "die uns während der Nato-Operation geholfen haben". Slowenien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Die EU-Kommission hatte kürzlich alle EU-Länder aufgerufen, über das Umsiedlungsprogramm (Resettlement) des UN-Flüchtlingshilfswerks mehr Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. (31.08.2021)

Blinken über Ortskräfte: "Unsere Verpflichtung ihnen gegenüber hat keine Frist"

Nach dem Ende der Evakuierungsmission der US-Streitkräfte sind nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken noch mehr als 100 Amerikaner in Afghanistan, die das Land verlassen wollen. Man gehe davon aus, dass ihre Zahl "unter 200, wahrscheinlich näher an 100" liege, sagte Blinken in Washington. Er betonte, die US-Regierung werde sich weiterhin um sie bemühen. Das gelte auch für US-Staatsbürger, die familiäre Wurzeln in Afghanistan hätten und sich womöglich erst später für eine Ausreise entscheiden würden. "Wir werden ihnen helfen, auszureisen."

Blinken sagte, man habe sich auch intensiv um die Rettung von Afghanen bemüht, die mit den USA zusammengearbeitet hatten. "Wir haben viele herausgeholt, aber viele sind noch dort." Man werde weiter daran arbeiten, ihnen zu helfen. "Unsere Verpflichtung ihnen gegenüber hat keine Frist." Blinken betonte, die Taliban hätten zugesagt, Afghanen ausreisen zu lassen, "einschließlich jener, die für die Amerikaner gearbeitet haben".

Mit dem Abzug der Truppen aus Kabul haben die USA ihre diplomatische Präsenz in Afghanistan beendet und die Aktivitäten in die katarische Hauptstadt Doha verlegt, wie Blinken erläuterte. "Angesichts der unsicheren Sicherheitslage und der politischen Situation in Afghanistan war dies ein umsichtiger Schritt." Von Doha aus wolle man konsularische Angelegenheiten regeln, aber auch humanitäre Hilfe verwalten und die Zusammenarbeiten mit den Verbündeten organisieren. Humanitäre Hilfe werde aber nicht über die Taliban-Regierung erfolgen, sondern über unabhängige Organisationen wie die Vereinten Nationen oder Hilfsorganisationen. "Wir erwarten, dass diese Bemühungen nicht durch die Taliban behindert werden."

Eine Regierung unter Führung der Taliban in Afghanistan muss sich nach den Worten von Blinken internationale Legitimität und Unterstützung verdienen. "Die Taliban können das tun", sagte der Außenminister. Sie müssten dafür ihre Zusagen zur Reisefreiheit einhalten, Grundrechte respektieren und eine inklusive Regierung bilden. Sie dürften außerdem Terroristen keine Zuflucht gewähren und keine Racheaktionen gegen ihre Kontrahenten ausüben. Die USA würden auch nach dem Abzug der US-Truppen "solide" Möglichkeiten zur Terrorismusbekämpfung in der Region aufrechterhalten, sagte Blinken ohne nähere Angaben. (31.08.2021)