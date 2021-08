Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan haben die islamistischen Taliban die Macht im Land übernommen - und gestalten es nach ihren Vorstellungen um. Die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Die letzten US-Soldaten haben sich dem Pentagon zufolge aus Afghanistan zurückgezogen. "Ich bin hier, um die Vollendung unseres Abzugs aus Afghanistan zu verkünden", sagte US-General Kenneth McKenzie in einer Videoschalte mit Journalisten im Pentagon.

Damit ende auch die militärische Mission zur Evakuierung von Amerikanern, Verbündeten und schutzsuchenden Afghanen. Das letzte C-17-Militärflugzeug habe eine Minute vor Mitternacht (Ortszeit) vom Kabuler Flughafen abgehoben. Mit dieser Maschine habe auch der US-Botschafter das Land verlassen.

Die USA und ihre Verbündeten hätten mehr als 120 000 Zivilisten außer Landes gebracht. Die Bundeswehr hatte bereits am Donnerstag ihren Evakuierungseinsatz abgeschlossen. (30.08.2021)

UN-Sicherheitsrat beschließt Afghanistan-Resolution

Der UN-Sicherheitsrat erhöht den Druck auf die Taliban, Afghanen ungehindert aus ihrem Heimatland ausreisen zu lassen. Eine entsprechende Resolution wurde mit 13 Ja-Stimmen angenommen, Russland und China enthielten sich. In der Resolution verweist der Sicherheitsrat auf die Zusagen der Taliban vom Freitag, dass Afghanen das Land jederzeit und auf allen möglichen Wegen ungehindert verlassen dürften. Der Sicherheitsrat "erwartet, dass die Taliban diese und alle anderen Verpflichtungen einhalten", heißt es.

Die Resolution fordert zugleich, dass Afghanistan nicht zu einem Hafen für Terroristen und ihre Anschlagspläne werden dürfe. Ebenfalls hervorgehoben wird die Notwendigkeit für ungehinderten humanitären Zugang sowie die Wahrung der Menschenrechte, insbesondere "der Rechte von Frauen, Kindern und Minderheiten". Eine vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron zuletzt ins Spiel gebrachte UN-Sicherheitszone in Kabul wird in der Resolution nicht erwähnt.

Wie westliche Diplomaten berichten, wurde bei dieser Resolution eine seltene Einigkeit deutlich. Bei den meisten großen Krisen in den vergangenen Jahren waren sich die ständigen Mitglieder - vor allem die USA, China und Russland - oft uneins und blockierten gemeinsame Lösungen. (30.08.2021)

IS reklamiert erneuten Raketenbeschuss für sich

Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Raketenangriff am Flughafen von Kabul am Montag für sich reklamiert. Der Flughafen sei mit sechs Raketen des Typs Katjuscha angegriffen worden, teilte IS-Khorasan, wie der IS sich in Afghanistan und Pakistan nennt, am Montag auf der Plattform Naschir News mit. Es sei auch bestätigt, dass bei dem Angriff Menschen verletzt worden seien. Eine Bestätigung über mögliche Opfer oder Schäden gab es unabhängig von der Erklärung des IS zunächst nicht.

Zuvor waren rund fünf Raketen auf den letzten Stützpunkt der US-Armee am Kabuler Flughafen abgefeuert worden. Sie seien am frühen Montagmorgen vom Raketenabwehrsystem abgefangen worden, sagte ein US-Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte. Unklar war zunächst, ob alle Raketen getroffen wurden. Die Evakuierungen auf dem Kabuler Flughafen sind durch den Raketenangriff nicht unterbrochen worden. US-Präsident Joe Biden sei über Einzelheiten des Angriffs informiert worden. Am Dienstag endet der Militäreinsatz der USA in Afghanistan.

Am Sonntag hatten die Amerikaner nach eigenen Angaben einen Wagen bei einem Drohnen-Angriff zerstört, mit dem ein Selbstmordattentäter den Flughafen habe angreifen wollen. Die bevorstehenden Stunden bis zum Abflug des letzten Flugzeuges gelten als die gefährlichsten des gesamten Evakuierungseinsatzes. Die USA rechnen damit, dass der afghanische Ableger der Extremistengruppe Islamischer Staat weitere Attentate versuchen wird. (30.08.2021)

US-Militär fliegt Luftangriff gegen Terroristen in Kabul

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der afghanischen Hauptstadt einen Luftangriff durchgeführt, um eine "unmittelbare Bedrohung" für den Flughafen Kabul durch Terroristen abzuwenden. Eine Drohne habe erfolgreich auf ein Auto des örtlichen Ablegers der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefeuert, erklärte das US-Militär am Sonntag. Weil es nach dem Raketeneinschlag zu "bedeutenden sekundären Explosionen" kam, sei davon auszugehen, dass in dem Fahrzeug eine große Menge Sprengstoff gewesen sein müsse, hieß es weiter. Es werde geprüft, ob es bei dem Angriff zivile Opfer gab. Bislang gebe es aber keine dahingehenden Hinweise, hieß es.

Der lokale Fernsehsender ArianaNews berichtete dagegen unter Berufung auf Augenzeugen, dass sechs Menschen, darunter vier Kinder, beim Einschlag einer Mörsergranate in einem Kabuler Privathaus im 15. Polizeibezirk getötet worden seien. Dabei seien zwei Fahrzeuge und Teile des Hauses zerstört worden. Es war nicht unmittelbar klar, ob diese Opfer möglicherweise nicht einer Mörsergranate, sondern dem US-Luftschlag zuzurechnen gewesen seien. Im 15. Polizeibezirk befindet sich auch der Flughafen.

Erst am Donnerstag waren bei einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen Kabul Dutzende Zivilisten sowie mindestens 13 US-Soldaten ums Leben gekommen. (29.08.21)

US-Botschaft warnt vor "spezifischer, glaubwürdiger Gefahr"

Die USA haben ihre Sicherheitswarnungen für Kabul weiter verschärft. Die US-Botschaft in Afghanistan warnt demnach vor "spezifischen, glaubwürdigen Gefahr in der Nähe des Flughafens" und riet dazu, den Flughafen und alle Gates zu meiden. Etwas mehr als tausend Zivilisten warteten am Flughafen Kabul zurzeit darauf, ausgeflogen zu werden, teilt ein westlicher Sicherheitsbeamter mit. US-Präsident Joe Biden hatte zuvor schon vor Anschlägen gewarnt. Er drohte dem IS-Ableger in Afghanistan außerdem mit weiteren Vergeltungschlägen. "Der Angriff war nicht der letzte. Wir werden weiter alle Personen jagen, die in die abscheuliche Attacke verwickelt sind und diese zur Rechenschaft ziehen", sagt Biden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat indes angekündigt, im Fall neuer großer Fluchtbewegungen aus Afghanistan, Syrien und Irak die Grenzkontrollen zu verschärfen. "Nicht jeder, der in unser Land will, darf einreisen", sagte Seehofer der Bild am Sonntag. Man beobachte die Flüchtlingsbewegungen aus diesen Ländern sehr genau. Sieben Afghanen seien bei Kontrollen nach den Evakuierungsflügen der Bundeswehr aus Kabul in Deutschland den Sicherheitsbehörden aufgefallen. Drei hätten gefälschte Dokumente dabei gehabt, bei vier anderen handele es sich um Straftäter, die bereits schon einmal nach Afghanistan abgeschoben worden seien. (29.08.21)

Drohnenangriff auf IS-Ableger

Bei einem US-Luftangriff in der Provinz Nangarhar wurden nach Angaben des US-Militärs vom Samstag zwei ranghohe Vertreter des örtlichen IS-Ablegers getötet worden. Der Luftangriff war eine Vergeltung für den Anschlag auf dem Flughafen von Kabul, bei dem am Donnerstag Dutzende Menschen getötet worden, darunter auch 13 US-Soldaten. "Wir werden weiterhin alle Personen, die in diesen niederträchtigen Anschlag verwickelt waren, jagen, fassen und dafür bezahlen lassen", sagte der US-Präsident. Jeglicher Angriff auf US-Interessen oder das Militär werde vergolten werden, warnte er. "Daran wird es nie Zweifel geben", sagte Biden.

Die USA hielten zudem einen weiteren Anschlag auf den Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul für wahrscheinlich. Die Lage vor Ort sei weiterhin extrem gefährlich. Ein Anschlag in den nächsten 24 bis 36 Stunden sei höchstwahrscheinlich. (28.08.2021)

US-Armee beginnt mit Abzug vom Flughafen Kabul

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mit dem Abzug seiner Truppen vom Flughafen Kabul begonnen. Das sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby. Die US-Truppen sollen Afghanistan nach Willen von US-Präsident Joe Biden bis Dienstag verlassen. Am Freitag waren noch mehr als 5000 US-Soldatinnen und Soldaten am Flughafen Kabul stationiert gewesen. Kirby erklärte, das Militär werde aus Sicherheitsgründen zunächst keine neuen Zahlen zur Truppenstärke nennen. Das US-Militär werde noch bis zum Abschluss des Einsatzes westliche Staatsbürger und frühere afghanische Mitarbeiter ausfliegen können.

Gleichzeitig betonte Kirby, dass alle Tore des Flughafens weiterhin unter Kontrolle der US-Truppen stünden. Damit widersprach der Pentagon-Sprecher den Taliban, die behauptet hatten, die USA hätten mehrere Zugänge zum Flughafen in der Nacht zu Samstag an Kräfte der Islamisten übergeben. Die Taliban hätten Sicherheitskontrollen rund um den Flughafen errichtet, sagte Kirby. "Aber sie kontrollieren keine Tore, sie sind nicht am Flughafen und haben keine Rolle für die Sicherheit." (28.08.2021)