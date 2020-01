Nach dem Absturz eines Flugzeugs der US-Luftwaffe in Afghanistan sind die Leichen der beiden Piloten geborgen worden. Die Suchmannschaft sei auf ihrem Weg zu dem Überwachungsflugzeug vom Typ Bombardier E-11A nicht mit Kämpfern der Taliban in Kontakt gekommen, verlautete am Dienstag aus dem US-Verteidigungsministerium in Washington. Außer den beiden tot geborgenen US-Soldaten war den Angaben zufolge niemand an Bord. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Maschine abgeschossen worden sei, hieß es aus dem Pentagon. Das Flugzeug war am Montag in einem komplett von den Taliban kontrollierten Gebiet in der Provinz Ghasni abgestürzt. Zunächst hatten die afghanischen Behörden erklärt, eine Passagiermaschine sei abgestürzt. Erst später wurde klar, dass es sich um ein US-Militärflugzeug gehandelt hatte. Was die Absturzursache angeht, steht Aussage gegen Aussage. Die Taliban behaupten: Das Flugzeug hätten sie durch Raketenbeschuss vom Himmel geholt. Das US-Militär hält dem entgegen: Es gebe keinerlei Anzeichen für einen feindlichen Beschuss. Die Islamisten erklären, an Bord hätten sich CIA-Mitarbeiter befunden.

Die Tatsache, dass die Taliban sich eine solche Tat gerne auf die Fahnen schreiben möchten, zeigt wie verfahren der Friedensprozess ist: In Doha sitzen die Islamisten mit den USA regelmäßig an einem Verhandlungstisch, sprechen über ein Ende dieses Konflikts. Zuletzt hatten sich die US-Diplomaten und die Vertreter der Taliban an der Frage zerstritten, wann die US-Truppen das Land am Hindukusch verlassen und ob es auf dem Weg dahin nicht einen länger anhaltenden Waffenstillstand geben könnte. Erst wenn sich beide Parteien geeinigt haben, soll die afghanische Regierung direkt mit den Taliban verhandeln.

Die afghanische Regierung ist nur unbeteiligte Zuschauerin des Doha-Prozesses

Nervös aufgenommen werden die Nachrichten vom Flugzeugabsturz daher vor allem in Kabul. Die afghanische Regierung ist bislang nur unbeteiligte Zuschauerin des Doha-Prozesses, sie befürchtet, dass der Crash den Friedensprozess zwischen den Amerikanern und den Taliban zum Entgleisen bringen kann. In der Regierung gibt es aber auch die Sorge, dass ein bilaterales Abkommen zwischen Taliban und den USA so umfassend ausfällt, dass die afghanische Regierung mit dem dann noch erforderlichen innerafghanischen Versöhnungsprozess alleingelassen wird, wenn die USA sich aus dem Land zurückziehen.

Die Taliban setzen nach wie vor auf militärischen Druck, um den Preis für den Frieden in die Höhe zu treiben. Am Dienstag attackierten sie eine Polizeiwache im Norden Afghanistans und töteten elf Menschen. Dabei hätten die Angreifer womöglich Hilfe von mindestens einem Polizisten im Gebäudeinneren bekommen, teilten Vertreter der Lokalregierung mit.