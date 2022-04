Der oberste Führer der Taliban in Afghanistan, Haibatullah Achundsada, hat den Anbau von Mohn in dem Land verboten. Das gab der Chefsprecher der Taliban, Sabiullah Mudschahid, am Sonntag bekannt. Bei Verstößen gegen die Anordnung werde die Ernte vernichtet, und Verantwortlichen drohe eine Strafe nach der Scharia. Afghanische Opiate beliefern laut UN acht von zehn Konsumenten weltweit. Die Taliban, die im August die Macht in Afghanistan übernommen hatten, galten selbst in der Vergangenheit als Profiteure des Drogengeschäfts. Sie sollen damit ihren Kampf gegen die ehemalige Regierung in Kabul finanziert haben. Mit Opium wurden laut dem UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) 2021 zwischen 1,8 Milliarden und 2,7 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden und 2,4 Milliarden Euro) in Afghanistan umgesetzt.