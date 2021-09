Die Bundesregierung plant einem Medienbericht zufolge, in den kommenden Wochen Hunderte weitere Ortskräfte und Schutzbedürftige aus Afghanistan nach Deutschland zu bringen. Das Auswärtige Amt rechne damit, in den nächsten zwei Monaten wöchentlich etwa 200 Menschen über Pakistan zu evakuieren, berichtete der Spiegel. Das gehe aus einer internen Ankündigung des Bundesinnenministeriums hervor, die an beteiligte Behörden verschickt worden sei. Nach der Machtübernahme der Taliban im August hatte die Bundeswehr in einer zweiwöchigen Evakuierungsmission mehr als 5000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Tausende gefährdete Afghaninnen und Afghanen hatten es nicht aus dem Land geschafft, unter ihnen ehemalige Mitarbeiter der Bundeswehr.