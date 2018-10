16. Oktober 2018, 11:40 Uhr Studie "Europa muss die Rückkehr von Kindern nach Afghanistan stoppen"

Heranwachsende sind in Afghanistan erheblich gefährdet. Das zeigt eine Studie von Save The Children. Die Hilfsorganisation wirft Staaten, die Kinder ausweisen, "innenpolitisches Kalkül" vor.

Von Clara Lipkowski

In der Nacht seiner Abschiebung aus Österreich erlebt ein 16-Jähriger Afghane in Kabul ein Selbstmordattentat in dem Hotel, in das er einquartiert wurde.

Ein 17-jähriger Afghane wird nach der Abschiebung aus Norwegen von einer Miliz angeworben und kämpft anschließend sieben Monate in Syrien.

Ein 18-Jähriger wird aus Österreich nach Kabul geflogen, obwohl er dort keine Familie hat und in Iran aufgewachsen ist. Er geht nicht zur Schule, weil ihm dafür ein Identitätsnachweis fehlt.

Fälle wie diese hat die Hilfsorganisation "Save The Children" zusammengetragen und damit erstmals die Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen, die aus Europa nach Afghanistan abgeschoben werden, systematisch erfasst. Die Studie hat die NGO an diesem Dienstag im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin vorgestellt. Der Befund des Berichts ist eindeutig: Die europäischen Staaten, die geflüchtete afghanische Kinder ausweisen, gefährdeten ihr Leben erheblich. Das Kindeswohl werde durch die Abschiebung in "materieller, physischer, rechtlicher und psychischer Hinsicht verletzt", heißt es in dem Report.

Wie viele Minderjährige genau aus Europa zurückkehren, ist bislang unklar, Statistiken werden darüber laut Save The Children nicht geführt. Ebenso wenig wisse man, wie es den Betroffenen während der Rückreise und nach Ankunft in Afghanistan gehe und auch nicht, ob sie dort wieder in die Gesellschaft integriert würden. Der nun erschienene 83-seitige Report gibt einen ersten Einblick.

Die Kinderhilfsorganisation hat dafür im Frühjahr 2017 unter anderem in Herat und Kabul 57 Kinder und Jugendliche ausfindig gemacht und befragt. Sie waren etwa aus den Niederlanden, Deutschland, Schweden oder Griechenland gekommen und zum Zeitpunkt der Rückreise zwischen zehn und 18 Jahre alt. Zehn Minderjährige kehrten alleine zurück, die anderen 47 mit ihren Familien. 23 von 53 Kindern gaben an, mit einem offiziellen Rückkehrprogramm ausgereist zu sein.

Meike Riebau, Rechtsexpertin bei Save The Children, fordert nun: "Die Rückkehr von Kindern nach Afghanistan muss gestoppt werden. Das Land ist eins der gefährlichsten Länder der Welt." In der ersten Hälfte dieses Jahres seien in Afghanistan 1700 Zivilisten durch Attentate und Angriffe gestorben, sagt Riebau und geht noch einen Schritt weiter: "Behörden in Deutschland und anderen europäischen Ländern nehmen Verletzungen fundamentaler Kinderrechte aus innenpolitischem Kalkül in Kauf."

Besonders problematisch ist für die Hilfsorganisation die Frage der Reintegration der Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft: Der Studie zufolge sind sie nach ihrer Ankunft weitgehend auf sich alleine gestellt. Denn dann gäben die europäischen Staaten ihre Verantwortung an afghanische Behörden ab, doch diese böten kaum Auffangstrukturen. Zwar gebe es ein nationales Wiedereingliederungsprogramm, das aber richte sich vor allem an Heimkehrer aus Iran und Pakistan.

Außerdem stellten die Autoren der Studie fest, dass es weder psychosoziale Unterstützung noch Zugang zu Bildungsangeboten gibt. Viele der Minderjährigen zeigten Symptome von Depressionen oder gaben an, diskriminiert zu werden. Weit weniger Kinder gingen nach der Rückkehr in Afghanistan zur Schule: Während in Europa noch 45 der Kinder die Schule besuchten, waren es in Afghanistan nur noch 16.

Europäische Länder missachten die UN-Kinderrechtskonvention

"Afghanistan erlaubt keine sichere Rückkehr von Kindern, weder begleitet noch unbegleitet", schreiben die Autoren und widersprechen damit der Haltung der Bundesregierung, die Abschiebungen erlaubt, weil sie Afghanistan als "sicheres Herkunftsland" einstuft. Save The Children fordert die Bundesregierung auch dazu auf, Freiwilligenprogramme für Rückkehrer nach Afghanistan zu streichen.

Sollte es dennoch zu einer Ausreise von Kindern kommen, ob freiwillig oder nicht, müsse die Bundesregierung auch nach der Rückkehr sicherstellen, dass das Kindeswohl nicht verletzt werde - schließlich sehe das auch die UN-Kinderrechtskonvention vor, der sich Deutschland verpflichtet habe.

2017 sind etwa 4260 Menschen aus der EU nach Afghanistan zurückgekehrt. Die Chancen, als Flüchtling aus Afghanistan bleiben zu dürfen, sind EU-weit sehr unterschiedlich: in Deutschland lag die Anerkennungsquote 2017 bei 38, in Ungarn bei 45 und in Rumänien bei fünf Prozent. Deutschland schickt bislang keine Kinder, nur Volljährige zurück, mitunter aber kurz nach ihrem 18. Geburtstag.

Trotz der Strapazen von Flucht und Rückkehr wollen die meisten der von Save The Children befragten Kinder Afghanistan möglichst bald wieder verlassen. Für 43 der 57 Kinder ist Europa noch immer der Ort, an dem sie leben wollen.