In der Geisterbahn

Früher schimpften die Taliban über Leute in Vergnügungsparks, die nur ihre "unreinen und unislamischen Gelüste" befriedigten. Und was ist dann ein Taliban-Kämpfer im Autoscooter? Rein und islamisch?

Von Tomas Avenarius, Kabul

Der Bug steigt in den Himmel, immer schneller, immer höher. Dann ein Ruck, das Boot verharrt in der Luft, sackt zurück in die Tiefe, hebt sich auf der gegenüberliegenden Seite mit derselben Wucht nach oben. Immer heftiger schwingt die Schaukel, immer greller wird das Geschrei, immer lauter das Gejohle.