Taliban in Afghanistan:Vormarsch der Angst

Taliban-Kämpfer am Freitag in Herat.

Zwar hatten auch die Amerikaner damit gerechnet, dass sich die afghanische Armee nicht lange allein wird verteidigen können. Doch so schnell? Bald dürfte die Hauptstadt Kabul in Gefahr sein.

Von Tomas Avenarius und Tobias Matern

Nun also auch Kandahar. Die Stadt ist die Brutstätte der Taliban, hier traten die Islamisten im Jahr 1994 erstmals in Erscheinung, hier war ihr inoffizielles Machtzentrum für das krude Islam-Regime, das sie von 1996 bis 2001 unterhielten. Und jetzt, 20 Jahre später, haben die ehemaligen Koranschüler eben dieses Kandahar erneut eingenommen. Wie Dominosteine fallen die Provinzen und deren Hauptstädte in den letzten Tagen in die Hände der Taliban: Herat im Westen, Kundus im ehemaligen Einsatzgebiet der Bundeswehr im Norden, Ghasni in Zentralafghanistan. Und Kandahar, die zweitgrößte Stadt des Landes im Süden.