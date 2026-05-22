Die Feier ist ruiniert. Draußen bahnen sich die Feinde der in Weiß gekleideten Braut mit aller Gewalt ihren Weg in die Stadt. Dieses Outfit dürfen die Taliban nicht zu Gesicht bekommen. Auch nicht, dass Männer und Frauen hier gemeinsam feiern – in deren Augen sind das Sünden, die es zu bestrafen gilt. Die Hochzeitsgesellschaft flieht. Der schönste Tag im Leben des Paars zerbröselt. So wie die Träume der Menschen, die an eine Zukunft ohne Taliban geglaubt haben.