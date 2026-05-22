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Buch „Hotel Kabul“Ohne Pathos in der Parallelwelt

Lesezeit: 3 Min.

Vorbereitung für eine Taliban-Party: Ein Kämpfer besichtigt 2022 den Ballsaal im Intercontinental Hotel in Kabul im ersten Jahr nach der Machtübernahme.
Vorbereitung für eine Taliban-Party: Ein Kämpfer besichtigt 2022 den Ballsaal im Intercontinental Hotel in Kabul im ersten Jahr nach der Machtübernahme. Ebrahim Noroozi/AP

Der BBC-Reporterin Lyse Doucet gelingt ein ganz besonderes Buch über das Interconti-Hotel in Kabul. Sie verwebt die große, tragische Geschichte des Landes mit den Biografien der afghanischen Angestellten.

Von Tobias Matern

Die Feier ist ruiniert. Draußen bahnen sich die Feinde der in Weiß gekleideten Braut mit aller Gewalt ihren Weg in die Stadt. Dieses Outfit dürfen die Taliban nicht zu Gesicht bekommen. Auch nicht, dass Männer und Frauen hier gemeinsam feiern – in deren Augen sind das Sünden, die es zu bestrafen gilt. Die Hochzeitsgesellschaft flieht. Der schönste Tag im Leben des Paars zerbröselt. So wie die Träume der Menschen, die an eine Zukunft ohne Taliban geglaubt haben.

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