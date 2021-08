"Komplexe koordinierte Attacken": Ein Taliban-Kämpfer kontrolliert den Ort der Explosion am Flughafen in Kabul.

Der Anschlag am Kabuler Flughafen galt nicht nur den USA, sondern auch den Taliban. Der IS verhöhnt sie als "Handlanger der Amerikaner". Droht ein Bürgerkrieg?

Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Die Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat dürften sich bestätigt fühlen in ihrer Sicht auf die Taliban. Joe Biden schilderte in der Nacht zum Freitag, wie eng sich die US-Truppen am Flughafen von Kabul mit den ebenfalls radikalislamistischen Fundamentalisten abstimmen. "Die wichtigsten Dinge, die wir von ihnen verlangt haben", ließ der US-Präsident wissen, hätten die Taliban umgesetzt.