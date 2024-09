Die radikalislamische Miliz „Islamischer Staat“ (IS) hat einen tödlichen Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul für sich reklamiert. Ein IS-Mitglied habe am Montag eine Sprengstoffweste gezündet, teilte die Gruppe am Dienstag auf ihrem Telegram-Kanal mit. Nach ihren Angaben gab es dabei mehr als 45 Tote und Verletzte. Ein Polizeisprecher dagegen hat erklärt, es seien sechs Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Afghanistan wird von den radikalislamischen Taliban kontrolliert, die die Macht vor drei Jahren nach dem Abzug der westlichen Truppen übernahmen. Seither liegt einer ihrer Schwerpunkte darauf, in dem Land für mehr Sicherheit zu sorgen. Es kommt jedoch immer wieder zu Anschlägen. Für viele davon hat sich der IS als Urheber erklärt.