IS bombt in Kabul

Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 27 Menschen getötet worden. Zudem gebe es 29 Verletzte, erklärte das Ministerium am Freitag . Die Opferzahlen könnten sich noch erhöhen. Der Angriff zielte auf eine Zeremonie, an der auch der Spitzenpolitiker Abdullah Abdullah teilnahm. Dieser habe den Anschlagsort aber unverletzt verlassen können, sagte einer seiner Sprecher. Den Angaben zufolge gab es bei einer Gedenkveranstaltung zunächst eine Explosion. Dann sei geschossen worden. Die Terrormiliz IS reklamiert den Anschlag für sich. Kämpfer der Taliban hatten zuvor schon erklärt, sie hätten die Tat am Freitag nicht begangen. Die USA hatten Ende Februar mit den Taliban ein Abkommen geschlossen, das den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land binnen 14 Monaten vorsieht. Im Gegenzug haben sich die Taliban zu einer Waffenruhe verpflichtet. Die Vereinbarung schürt Hoffnungen auf ein Ende des seit 18 Jahren andauernden Krieges. Ob das Abkommen hält, ist offen.