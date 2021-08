In Berlin reiht sich eine Krisensitzung an die andere

Bundeswehr bereitet Evakuierung von Deutschen in Afghanistan vor; im Bild: Transportflugzeuge vom Typ Airbus A400M auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover.

Die Lage in Afghanistan ändert sich so schnell, dass die Wirklichkeit die deutschen Planungen für die Evakuierungen zu überholen droht. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kritisiert die zögerliche Haltung der Bundesregierung bei der Evakuierung afghanischer Ortskräfte.

Von Constanze von Bullion und Mike Szymanski, Berlin

Nachdem die islamistischen Truppen der Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul erreicht haben, gedenkt die Regierung offenbar keine militärische Gegenwehr mehr zu leisten. Afghanistans Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal, erklärte in einem Video, die Taliban stünden vor der Stadt, Kabul werde aber nicht angegriffen. Es sei die Vereinbarung getroffen worden, dass ein Machtwechsel "friedlich" erfolge. "Die Leute brauchen sich keine Sorgen zu machen, die Stadt ist sicher", erklärte er.

Während in Kabul nun das Chaos wächst, weil Tausende Geflüchtete aus anderen Landesteilen dort festsitzen und Zivilisten wie Soldaten um ihr Leben fürchten, bemühen sich die USA und andere westliche Nationen unter höchstem Zeitdruck, eigene Landsleute sowie ehemalige Helfer der internationalen Militärkoalition außer Landes zu bringen. Auch die Bunderegierung muss das Tempo nun erheblich erhöhen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte am Wochenende noch erklärt, die Regierung sei "für alle Szenarien vorbereitet". Es gelten nun als "oberstes Gebot", Botschaftsangehörige aus Afghanistan auszufliegen, sagte er der "Bild am Sonntag". Die Bundeswehr will mit mindestens zwei Maschinen nach Kabul fliegen, um diplomatisches Personal und afghanische Ortskräfte zu evakuieren, ursprünglich war die Ankunft der Flugzeuge für Montag geplant. Doch die Wirklichkeit droht die deutschen Planungen nun zu überholen.

Seit Freitag reiht sich in Berlin eine Krisensitzung an die nächste, auch unter Beteiligung des Kanzleramtes. Die Vorbereitungen für eine Evakuierungsmission sind bereits angelaufen. Demnach wurde erwogen, dass zunächst ein sogenanntes Krisenunterstützungsteam entsandt wird. Dabei handelt sich um zweistellige Zahl an Experten unter anderem der Bundeswehr, die in der Lage sind, eine Evakuierung vorzubereiten.

Nach SZ-Informationen stellte sich die Bundeswehr zunächst auf eine niedrige dreistellige Zahl zu evakuierender Personen ein - im Kern geht es um Botschaftspersonal und im Land verbliebene Deutsche, zusammen etwa 150 Frauen und Männer. Dazu kommt eine große Zahl an Ortskräften, die für die Bundeswehr, das Auswärtiges Amt und Entwicklungshilfe-Organisationen im Land tätig waren. Das könnten noch einmal 1000 Personen, womöglich mehr werden. Familienangehörige noch gar nicht eingerechnet. Wie aus Regierungskreisen zu hören ist, werde es immer schwieriger, zu ehemaligen Helfern Kontakt aufzunehmen.

Zu den Planungen am Sonntag gehörte weiterhin, mehrere Militärtransporter vom Typ A 400 M mit besonderer Schutzausstattung nach Afghanistan zu schicken. Sie können jeweils etwa 150 Personen aufnehmen. Überlegt wurde, wie bereits bei der Rückführung der deutschen Soldaten vor Wochen, einen temporären Lufttransportstützpunkt als Drehscheibe einzurichten - damals flogen die Maschinen zunächst nach Tiflis. An einem solchen "Hub" könnten Chartermaschinen für den Weiterflug nach Deutschland eingesetzt werden.

Ersten Planungen zufolge dürfte die Division Schnelle Kräfte beauftragt werden, mit ihren Fallschirmjäger die Evakuierungsmission in Kabul abzusichern. Unklar war, inwieweit Transporthubschrauber eingesetzt werden müssten, um das Personal von der Botschaft zum Flughafen zu transportieren.

Bis Sonntagmorgen hatte es zunächst geheißen, die Mission könnte am Montag beginnen. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zeigte sich angesichts der sich stündlich verschlechternden Sicherheitslage verstört über das zögerliche Verhalten. Die Rettungsmission müsse "umgehend" anlaufen.

In den Hintergrund geriet weg der sich überschlagenden Ereignisse die Frage nach einem Mandat des Parlaments für den militärischen Einsatz der Bundeswehr. Bisher liegt es nicht vor. Das Bundesverteidigungsministerium hatte aber bereits am Freitag zu erkennen gegeben, dass ein solches Mandat eingeholt werden muss. Die ist allerdings auch nachträglich möglich. Nach dem Parlamentsbeteiligungsgesetz besteht die Möglichkeit, dass der Bundestag militärische Mission nachträglich billigt. "Einsätze bei Gefahr in Verzug, die keinen Aufschub dulden, bedürfen keiner vorherigen Zustimmung des Bundestages", heißt es darin. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann erklärte: "Die Bundeswehr soll unsere Leute herausholen. Es ist jetzt Zeit zum Handeln."

Auch an der Grünenspitze hatte man am Sonntag andere Sorgen als das noch ausstehende Bundestagsmandat für die militärisch begleitete Evakuierung. "Die deutsche Bundesregierung muss nun alles unternehmen, um Leben zu retten, auch mit Hilfe der Bundeswehr", sagte die Grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock der Süddeutschen Zeitung. Das Leben von Botschaftsangehörigen und afghanischen Ortskräften, zivilen Helferinnen und Helfern, aber aber auch afghanischen Frauenrechtlerinnen seien akut bedroht. "Die Lage ist dramatisch, das Zeitfenster schließt sich. Es geht um jeden Tag, um jede Stunde", so Baerbock weiter. "Kein Platz in den Flugzeugen darf leer bleiben."

Die Grünenpolitikerin verwies insbesondere auf 80 afghanischen Frauenrechtlerinnen, die es nach Angaben der Hilfsorganisation Medica mondiale gerade noch nach Kabul geschafft hätten, wo sie nun festsäßen. Da sie nicht zu den Ortskräfte gelten, die für deutsche Behörden gearbeitet haben, sind sie in den Evakuierungsplänen der Bundesregierung bisher nicht vorgesehen. "Ihr Schutz darf nicht an bürokratischen Definitionen oder an dem naiven Glauben scheitern, es seien jetzt noch die üblichen Visa-Verfahren möglich", sagte Baerbock. Die Bundesregierung habe in Afghanistan "viel zu lange" die Augen vor der Realität verschlossen. "Das rächt sich jetzt auf schmerzlichste Weise."