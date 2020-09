Nach dem Beginn der afghanischen Friedensverhandlungen in Doha haben beide Konfliktparteien anwesende Diplomaten überrascht: Die Stimmung in Katar beschrieben die Beobachter als warm und "überraschend positiv". "Die größte und wichtigste Priorität unseres Volkes ist es, dem Blutvergießen im Land Einhalt zu gebieten", sagte Masum Staneksai, Chefunterhändler der Regierungsseite, während eines Treffens beider Verhandlungsdelegationen am Dienstag. Maulawi Abdul Hakim, Chef des Taliban-Verhandlungsteams, betonte in seiner Eröffnungsrede, dass die Afghanen ihre Probleme selbst lösen müssen. Hakim rief während der Friedensgespräche zur Geduld auf und sagte, dass persönliche Interessen beiseite gelegt werden müssten. Ihr Krieg diene nicht dem Streben nach Macht, sondern der "Unabhängigkeit von der Besatzung".