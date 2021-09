Fawzia Saidzada kämpft seit Jahren für die Rechte der Frauen in Afghanistan. Jetzt sind ihre Feinde an der Macht, die Taliban - und sie fürchtet um ihr Leben.

Von Tomas Avenarius, Kabul

Manchmal kann eine Textnachricht ein Leben zerstören. Fawzia Saidzada sitzt in ihrem Wohnzimmer, scrollt am Handy durch die sozialen Medien, nimmt eine Whatsapp an. Die Meldung zeigt ein Foto. Ein Jeep mit grell blendenden Scheinwerfern, ein paar bis an die Zähne Bewaffnete, ein Satz: "Fateh-Kommando im Einsatz". Und im Text die Frage: "Warum wiegelst du die Frauen auf? Warum redest du schlecht über die Taliban?"