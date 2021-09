An ihrer Einstellung zu Frauen haben die Taliban nichts geändert. Viele Afghaninnen wollen sich das nicht gefallen lassen: Sie gehen auf die Straße, obwohl Demonstrationen verboten sind - und bringen sich damit in große Gefahr.

Von Tobias Matern, München

Was Regierungen besonders wichtig ist, lässt sich an ersten Amtshandlungen gut ablesen. Demonstrationen sind in Afghanistan nun verboten. Das hat die Taliban-Regierung kurz nach Bekanntgabe ihres Übergabekabinetts verfügt. Aber davon wollen sich zahlreiche Aktivistinnen nicht aufhalten lassen: "Unser Land brennt, unsere unschuldigen Menschen sterben, wir Frauen bekommen keine Luft mehr", schreibt die Anwältin Jamila Azimi aus der westafghanischen Stadt Herat der Süddeutschen Zeitung am Donnerstag in einer Textnachricht.