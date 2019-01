27. Januar 2019, 18:41 Uhr Afghanistan Fortschritte zum Frieden

Bei bilateralen Verhandlungen in Doha haben sich die afghanischen Taliban und die verfeindeten USA überraschend angenähert. Nun soll die Regierung in Kabul über die Details informiert werden.

Von Tobias Matern

Nach sechstägigen Verhandlungen der US-Regierung mit Vertretern der Taliban in Doha haben beide Seite unterstrichen, sich angenähert zu haben. "Wir haben in wichtigen Fragen signifikante Fortschritte gemacht", teilte der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, nach den Gesprächen im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Dialog sei "produktiver" als in der Vergangenheit gewesen. Es gebe aber noch einige Problemen zu lösen. "Nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist", so Khalilzad.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete über den Entwurf für eine Vereinbarung zwischen den Taliban und den USA, wonach der ausländische Truppeneinsatz binnen 18 Monaten beendet werden soll. Im Gegenzug sollen die Islamisten versichert haben, sie würden dafür Sorge tragen, dass Afghanistan nicht von Terrorgruppen wie al-Qaida oder dem sogenannten Islamischen Staat als Basis für Anschläge gegen die USA genutzt werden.

In einer offiziellen Pressemitteilung der Taliban bestätigte ihr Sprecher, die Verhandlungen mit den USA hätten Fortschritte gebracht. Aber bis es beim Thema Abzug der ausländischen Soldaten keine Einigung gebe, seien Durchbrüche in anderen Bereichen des Friedensprozesses "unmöglich". Der Sprecher betonte, dass Berichte über einen Waffenstillstand und Gespräche seiner Gruppe mit der Regierung in Kabul nicht der Wahrheit entsprächen.

Die Taliban haben Einfluss auf etwa die Hälfte des afghanischen Territoriums

Die Amerikaner waren nach den Anschlägen vom 11. September in Afghanistan einmarschiert, weil sich die damals regierenden Taliban geweigert hatten, Al-Qaida-Chef Osama bin Laden auszuliefern. Zwar waren die Islamisten schnell aus Kabul vertrieben, doch auch 17 Jahre nach Beginn des Krieges hat es der Westen nicht geschafft, die Taliban militärisch zu bezwingen. Da die Amerikaner unter Präsident Donald Trump den längsten Kriegseinsatz ihrer Geschichte so schnell wie möglich beenden wollen, haben sie einen zentralen Leitsatz abgewandelt: Bislang, so hieß es, müsse der afghanische Friedensprozess unter afghanischer Führung erfolgen. Die Taliban sind aber stark genug - sie haben auf etwa die Hälfte des afghanischen Territoriums Einfluss -, dass sie mit ihrer Forderung, ausschließlich bilateral mit den USA und zunächst nicht mit der Regierung in Kabul verhandeln zu wollen, durchgekommen sind.

Khalilzad betonte, er werde nun Details der Verhandlungen mit der Regierung in Kabul besprechen. In Afghanistan besteht die Sorge, dass ein überstürzter Abzug der westlichen Schutzmacht den Taliban in die Hände spielt und das Land in Vergessenheit geraten werde, sobald die ausländischen Truppen abgezogen sein werden. US-Diplomaten hatten im Juli damit begonnen, Vertreter der Taliban zu treffen. In Kabul dominiert die Überzeugung, dass der Krieg sich in einem Patt befindet. Die Taliban sind stark genug, den afghanischen Sicherheitskräften empfindliche Verluste zuzufügen und die Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen.