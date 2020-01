Das in Afghanistan abgestürzte Flugzeug war eine kleine Maschine des US-Militärs. Das hat das amerikanische Verteidigungsministerium bestätigt. Das Flugzeug ging in einem Gebiet zu Boden, das von den Taliban kontrolliert wird.

Die radikal-islamische Miliz erklärte, sie habe die Maschine abgeschossen. Diese Darstellung wurde jedoch in Washington zurückgewiesen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Dafür gebe es bisher keine Hinweise, verlautete aus Regierungskreisen. Es habe sich um ein kleines Flugzeug mit wahrscheinlich weniger als zehn Personen an Bord gehandelt. Über die Zahl von Toten oder Verletzten gab es zunächst keine Informationen.

Die Taliban behaupten, die gesamte Crew sei ums Leben gekommen. Das Wrack und die Leichen lägen weiter an der Unfallstelle, schrieb Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschadhid auf Twitter. Die Angaben der Islamisten konnten bislang nicht unabhängig verifiziert werden.

Angaben der Taliban sind mit Vorsicht zu behandeln

Aus der Regierung in Kabul verlautete, örtliche Einsatzkräfte seien auf die Suche dem Flugzeugwrack geschickt worden. Auf Bildern von Reuters-TV war zu sehen, wie sich afghanische Soldaten auf den Weg in eine Bergregion der Provinz Ghasni machten. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums wies die Darstellung der Taliban zurück, dass hochrangige US-Offiziere in dem Flugzeug gewesen seien. Laut den Islamisten war die Maschine auf einem Aufklärungsflug. In sozialen Medien kursierten Fotos und Videos, die angeblich vom Absturzort stammen und eine E-11A-Maschine des Herstellers Bombardier zeigen könnten. Die Maschinen werden vom US-Militär zur elektronischen Überwachung über Afghanistan eingesetzt.

In der Vergangenheit haben die Taliban immer wieder Abstürze von Militärflugzeugen oder Hubschraubern des US-Militärs oder der afghanischen Armee für sich reklamiert. Gleichzeitig sind das US-Militär und auch das afghanische Verteidigungsministerium zurückhaltend bei der Bestätigung von Abschüssen. Sie sprechen oft von technischen Problemen der Fluggeräte.

Am Montagmittag hatten lokale Behördenvertreter der Provinz Gasni erklärt, kurz nach 13 Uhr (Ortszeit) sei eine Passagiermaschine im Bezirk Deh Jak dieser Provinz abgestürzt. Lokale Medien hatten zunächst berichtet, es handele sich um ein Flugzeug der staatlichen Fluglinie Ariana Airlines. Diese dementierte allerdings umgehend. Weder die zivile Luftfahrtbehörde noch das afghanische Transportministerium wollten den Absturz eines Passagierfliegers bestätigen.