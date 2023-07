Die islamistischen Taliban haben in Afghanistan nach Worten einer Hilfsorganisation ein Flüchtlingslager gewaltsam räumen lassen. Dabei seien in Kabul etwa 280 Familien obdachlos geworden, berichtete der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC) am Dienstag. Demnach rückten die Behörden am Montag zum Abriss mit Bulldozern vor. Berichten zufolge kamen zwei Kinder im Alter von 4 und 15 Jahren ums Leben. Die Kabuler Behörden hätten "dem langen Leidensweg vertriebener Familien in Afghanistan ein neues Kapitel hinzugefügt", sagte Neil Turner, NRC-Landesdirektor in Afghanistan. Die Räumung habe die betroffenen Familien hilflos zurückgelassen.