Der Internationale Strafgerichtshof hat den Weg für Ermittlungsverfahren zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Afghanistan freigemacht. Ermittlungen gegen CIA-Mitarbeiter seien möglich, urteilten die Richter am Donnerstag. Auch zu vermeintlichen Kriegsverbrechen in mutmaßlich geheimen Gefangenenlagern der US-Streitkräfte außerhalb von Afghanistan darf die Anklage ermitteln. Es ist das erste Mal, dass es vor dem Gericht Ermittlungen gegen US-Bürger geben soll. Zunächst hatte eine Kammer des Gerichts den Antrag der Anklage abgelehnt. Chefanklägerin Fatou Bensouda will gegen mutmaßliche Täter bei den Taliban und den afghanischen Streitkräften ermitteln. Aber auch US-Soldaten und Mitglieder des US-Geheimdienstes CIA sind im Visier der Anklage. US-Präsident Donald Trump hatte mit Gegenmaßnahmen gedroht. So soll Mitarbeitern des Gerichts, auch Richtern, die USA-Einreise verweigert werden.