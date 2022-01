Die radikal-islamischen Taliban haben UN-Erkenntnissen zufolge wohl Dutzende ehemalige afghanische Beamte, Mitglieder der Sicherheitskräfte und Ortskräfte getötet. Es lägen glaubwürdige Berichte vor, dass mehr als 100 Menschen aus diesem Personenkreis seit dem 15. August, der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, getötet worden seien, hieß es in einem Schreiben von UN-Generalsekretär António Guterres an den Sicherheitsrat. In mehr als zwei Drittel der Fälle sollen die Taliban oder Verbündete verantwortlich sein. Zudem gebe es glaubwürdige Vorwürfe, dass mindestens 50 mutmaßliche Mitglieder der Extremistengruppe Islamischer Staat ohne Verfahren hingerichtet worden seien.