Bei einem Anschlag auf eine Moschee in der südafghanischen Stadt Kandahar sind am Freitag Dutzende Menschen getötet und verletzt worden. Wie die UN-Mission in Afghanistan (UNAMA) auf Twitter erklärte, wurden bei dem Selbstmordanschlag während des Freitagsgebets mindestens 30 Menschen getötet und viele weitere verletzt. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag in der mehrheitlich von Schiiten besuchten Moschee. Laut dem afghanischen Sender Tolo-News verurteilte ein Taliban-Sprecher den Angriff. Spezialkräfte seien beauftragt, die für die Tat Verantwortlichen zu finden. Seit Machtübernahme der Taliban Mitte August gab es in Afghanistan mehrere Terroranschläge. Erst am vergangenen Freitag waren in Kundus bei einem Attentat auf eine schiitische Moschee mindestens 50 Menschen getötet worden. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich zu diesem Anschlag.