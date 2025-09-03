Am Dienstag noch konnte Eva Beyer 47 Flüchtlinge aus Afghanistan in Hannover am Flughafen begrüßen. Eigentlich gute Nachrichten für Beyer, 41, die seit Februar 2022 für die Hilfsorganisation „Kabul Luftbrücke“ arbeitet. „Aber leider sitzen noch mehr als 2000 in Pakistan fest“, sagt Beyer dann am Mittwoch, kurz nachdem sie wieder in Islamabad gelandet ist.
AfghanistanSie hilft jenen, die Deutschland nun hängen lässt
Lesezeit: 2 Min.
- Eva Beyer von der Hilfsorganisation "Kabul Luftbrücke" begrüßte am Dienstag 47 Flüchtlinge aus Afghanistan in Hannover, während weiterhin über 2000 in Pakistan festsitzen.
- Seit Mai bewegt sich fast nichts mehr bei den Aufnahmeverfahren, da die neue Bundesregierung keine Flüchtlinge mehr aufnehmen will.
- Mehr als 200 Ortskräfte mit bereits durchlaufenem Bundesaufnahmeverfahren wurden nach Afghanistan abgeschoben, obwohl ihnen dort Haft und Folter drohen.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Wenn in Hannover ein Flugzeug mit 47 Afghanen landet, dann ist das auch dem Einsatz von Menschen wie Eva Beyer zu verdanken. Doch: Was zählt das schon, wo noch Tausende in Pakistan festsitzen?
Von David Pfeifer
