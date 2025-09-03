Afghanistan Sie hilft jenen, die Deutschland nun hängen lässt 3. September 2025, 15:19 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Eva Beyer ist eigentlich Filmemacherin, arbeitet nun aber vor allem für die Hilfsorganisation „Kabul Luftbrücke“. (Foto: Privat)

Zusammenfassung Eva Beyer von der Hilfsorganisation "Kabul Luftbrücke" begrüßte am Dienstag 47 Flüchtlinge aus Afghanistan in Hannover, während weiterhin über 2000 in Pakistan festsitzen.

Seit Mai bewegt sich fast nichts mehr bei den Aufnahmeverfahren, da die neue Bundesregierung keine Flüchtlinge mehr aufnehmen will.

Mehr als 200 Ortskräfte mit bereits durchlaufenem Bundesaufnahmeverfahren wurden nach Afghanistan abgeschoben, obwohl ihnen dort Haft und Folter drohen. Von der Redaktion überprüft Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI. Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Mehr Feedback geben

Wenn in Hannover ein Flugzeug mit 47 Afghanen landet, dann ist das auch dem Einsatz von Menschen wie Eva Beyer zu verdanken. Doch: Was zählt das schon, wo noch Tausende in Pakistan festsitzen?

Von David Pfeifer

