Die Bundesregierung hat versprochen, von Verfolgung bedrohten Afghanen Aufenthalt zu gewähren – zum Schutz vor den Taliban. Doch immer mehr Geflüchteten wird nun mitgeteilt, sie seien gar nicht in Gefahr. Über eine Flucht, die zum Albtraum wird.

Wo sie noch sicher sein können? Manchmal weiß Mohammad Haqparest das einfach nicht mehr. Erst vor wenigen Wochen stand die pakistanische Polizei vor dem Hostel in Islamabad, in dem er und seine Frau untergebracht waren. Unter dem Schutz der Deutschen. Seine hochschwangere Frau stand nicht im Visier der Beamten, aber Haqparast wahrscheinlich schon. Er versteckte sich in einer Besenkammer, als er mitbekam, dass eine Razzia drohte. Die Angst vor Abschiebungen unter den etwa 2000 Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage in Pakistan ist in diesen Tagen riesengroß.