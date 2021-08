Von Joachim Käppner

Das sieht man auch nicht häufig - eine Verteidigungsministerin, die einen ihrer Generäle umarmt, als handele es sich um ein lang ersehntes Wiedersehen. Aber fast so etwas war es ja auch: Als Annegret Kramp-Karrenbauer in Wunstorf Jens Arlt um den Hals fiel, dem 52-jährigen Brigadegeneral der Fallschirmjäger und Kommandeur der Luftlandebrigade 1, brach wohl die Erleichterung durch. Das Ministerium twitterte dazu: "Die Evakuierungsoperation in Afghanistan war ein hochgefährlicher Einsatz. Wir sind alle froh, dass unsere Soldatinnen und Soldaten sicher nach Hause gekommen sind. Ministerin @akk bedankt sich auch bei General Arlt - dem Einsatzführer in Kabul. Danke für alles!"